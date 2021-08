TCL Technology fornirà a Samsung pannelli OLED per smartphone. Di fatto, l'anno scorso, il colosso tecnologico sudcoreano ha venduto la sua divisione di produzione LCD che deteneva a Suzhou a TCL Technology e si è scoperto che, in seguito, ha anche acquisito uno stack nella società cinese. Ora, sembra che entrambe le società stiano portando la loro relazione al livello successivo.

TCL e Samsung: un sodalizio vincente?

Secondo i rapporti, TCL fornirà ora pannelli OLED per smartphone a Samsung Electronics. Ciò è sorprendente dato che l'azienda coreana ha finora fatto affidamento sulla propria filiale per le esigenze legate alla reperibilità dei display.

Lo sviluppo è stato segnalato per la prima volta da DigiTimes ed è stato successivamente confermato da un altro rapporto del China Securities Journal che afferma testualmente che “TCL China Star fornirà pannelli OLED per smartphone a Samsung Electronics“.

Questa non è la prima volta che TCL sarà un fornitore per Samsung, ma è la prima volta che dona schermi OLED al gigante coreano per i suoi smartphone. Non di meno, commercializza oltre il 15% dei requisiti dei pannello LCD di Samsung per le Smart TV e il gigante sudcoreano è il secondo cliente di questa realtà cinese.

La scorsa settimana, annunciando i suoi risultati finanziari per la prima metà di quest'anno, TCL Technology ha rivelato il suo reddito operativo a 74,299 miliardi di yuan, che rappresenta un aumento del 153,29% su base annua. La società ha aggiunto che le sue spedizioni di OLED nella prima metà di quest'anno hanno superato quelle dell'anno scorso e pare che anche la sua quota di mercato sia aumentata notevolmente.

