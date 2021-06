TCL NXTWEAR G sono degli di occhiali intelligenti che si collegano al vostro telefono. Praticamente un display esterno che potete indossare sul viso.

TCL entra nel settore dei wearable

L'azienda cinese ha segnato il suo ingresso nello spazio degli occhiali intelligenti con il lancio di NXTWEAR. Il paio di occhiali intelligenti che è stato svelato durante un primo annuncio del MWC 2021 non ha un assistente AI integrato e non sono occhiali per realtà mista come Microsoft HoloLens. Quindi, come funzionano?

Il TCL NXTWEAR G funziona collegandosi allo smartphone o ad un computer o tablet e funge da display ausiliario. Pensatelo come un visore PlayStation VR che si collega ai vostri apparati elettronici. Non ha una batteria integrata, quindi il vostro device o PC è ciò che gli fornisce energia.

Ogni obiettivo di NXTWEAR G ha un pannello FHD Micro OLED di Sony e offre un'esperienza simile a guardare uno schermo da 140 pollici da 4 metri di distanza. TCL dice che il display segue il vostro movimento, permettendovi di muovervi liberamente. Ci sono anche speaker stereo integrati negli occhiali.

Il gadget ha un formato 16:9, un campo visivo di 47° e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Ha anche un accelerometro, un giroscopio, una bussola e un sensore P. Gli occhiali intelligenti funzionano con qualsiasi telefono, notebook 2 in 1 e computer con modalità alternativa DisplayPort.

Il NXTWEAR G pesa 100 grammi e il cavo USB-C integrato aggiunge altri 30 grammi allo stesso. Non esiste ancora un prezzo ufficiale, ma quando verrà spedito includerà 3 naselli, una montatura per lenti correttive, un panno per la pulizia e una custodia per il trasporto.

Unitamente a ciò, abbiamo appreso che l'azienda svelerà un telfono e un tablet 5G dal prezzo estremamente contenuto nel prossimo futuro, entrando così anche nel settore dei budget phone con modem di quinta generazione, pronta per sfidare artisti del calibro di Xiaomi, Redmi, POCO e OPPO.

