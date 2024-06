TCL 40SE in offerta a meno di 90€: un ottimo smartphone Android ultra-economico

Il TCL 40SE è un ottimo smartphone economico, che ti consente di avere un hardware solido e affidabile per meno di 100€. Oggi lo paghi solamente 89,90€, grazie ad un’offerta a tempo limitato di Amazon. Ti consigliamo di non fartela scappare!

Dal punto di vista delle prestazioni, il TCL 40SE monta un chipset MediaTek Helio G37, supportato da 4GB di RAM. La memoria interna da 128GB è espandibile tramite microSD fino a 512GB, offrendo ampio spazio per app, foto e video. Un hardware adeguato per la stragrande maggioranza delle persone – ma che ovviamente potrebbe scricchiolare un po’ con le applicazioni più impegnative (come alcuni videogiochi).

Per un device in questa fascia di prezzo, il comparto fotografico è estremamente solido. La fotocamera principale da 50 MP è affiancata da un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Quanto ti serve per scattare ottime fotografie nella stragrande maggioranza degli scenari.

La batteria da 5010 mAh garantisce una lunga autonomia, capace di durare una giornata intera con un utilizzo moderato. La ricarica, da 18W, è sufficientemente veloce e assicura un pieno di energia in tempi accettabili. Il cavetto USB-C è incluso nella confezione.

Se stai cercando uno smartphone Android super affidabile senza superare un budget di 100€, allora ti consiglio di puntare proprio su questo modello. TCL, in questa fascia di prezzo, è una garanzia. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 89,90€ invece di 109,90€.