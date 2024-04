TCL 40SE in offerta a meno di 90€: Android 13, tripla camera e schermo HD+

Il TCL 40SE è un eccellente smartphone Android entry-level. Con un prezzo iper-competitivo, questo telefono ha tutto ciò di cui hai bisogno per vincere ogni sfida. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo semplicemente sbalorditivo: lo paghi appena 89,90€.

Il 40SE vanta un ampio display HD+ da 6.75 pollici con una risoluzione di 1600 x 720. Grazie alla tecnologia NXTVISION, il display offre una qualità visiva migliorata con colori vivaci e dettagli nitidi, ideale per streaming di video e gaming. Il design moderno con un rapporto schermo-corpo del 90% e un refresh rate di 90 Hz garantisce un’esperienza utente fluida e immersiva.

Questo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 MP per foto chiare e dettagliate, un sensore di profondità da 2 MP per effetti bokeh migliorati, e un sensore Macro da 2 MP per scatti ravvicinati. La fotocamera frontale da 8 MP, completa di flash e HDR, è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate.

Sotto il cofano, il TCL 40SE è alimentato dal processore Octa-Core Elio G37, supportato da 4 GB di RAM, che assicura una gestione efficiente delle app e una buona velocità di elaborazione. Con 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite MicroSD, offre ampio spazio per applicazioni, foto, video e altri dati.

Una batteria da 5010mAh garantisce un’autonomia di lunga durata, supportata dalla ricarica rapida a 18W, permettendo di ricaricare rapidamente il dispositivo. La presenza del connettore USB-C e del jack per auricolari rende il TCL 40SE un dispositivo estremamente pratico e adatto alle esigenze quotidiane.

A un prezzo incredibilmente basso di 89,99€, il TCL 40SE offre un’opportunità unica per chi cerca un smartphone funzionale e performante senza gravare sul budget. Non farti scappare questa offerta!