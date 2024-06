TCL 305i in offerta a meno di 50€: economico e affidabile

Il TCL 305i è uno smartphone ultra-economico con diversi assi nella manica. La sua filosofia vincente? Grande affidabilità e funzioni interessanti ad un prezzo impossibile da battere. Su Amazon può essere tuo 49,90€, grazie ad un imperdibile sconto del 27% sul suo normale prezzo di listino.

Dotato di un display HD+ da 6,52 pollici con risoluzione di 720 x 1600 pixel e un rapporto d’aspetto di 20:9, il telefono offre un’esperienza visiva immersiva e dettagliata, ideale per guardare video e navigare sul web​.

Per quanto riguarda le prestazioni fotografiche, il TCL 305i è equipaggiato con una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus PDAF, che consente di catturare immagini nitide e dettagliate. La fotocamera anteriore da 5 MP è perfetta per i selfie e le videochiamate. Entrambe le fotocamere supportano la registrazione video in 1080p, offrendo una buona qualità video per la condivisione sui social media​.

Il telefono è alimentato da una batteria da 4000 mAh, che offre una durata sufficiente per un’intera giornata di utilizzo. Inoltre, il TCL 305i supporta Android 11 Go Edition, garantendo un’esperienza utente fluida e ottimizzata per dispositivi con specifiche hardware più basse. La presenza di un processore quad-core, 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB tramite microSD, rende il telefono adatto a tutte le attività quotidiane essenziali. Non perdere questa offerta: acquistalo subito a meno di 50€!