Tavolino pieghevole da balcone: comodo, geniale e soprattutto in SCONTO (-12%)

Preparati a serate estive sul balcone, per una cenetta romantica o per passare del tempo con amici e famiglia in modo diverso e dal solito: del resto, anche se non hai il giardino, perché rinunciare al piacere dell’aria aperta? Questo tavolino pieghevole te lo permette e oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta a 43,91 euro.

Tavolino pieghevole da balcone: per cene e non solo

Questo tavolino nasce per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di ottimizzare lo spazio sul balcone senza rinunciare alla comodità di una bella cenetta all’esterno: la superficie d’appoggio è dotata di due porta bicchieri, mentre il tavolino viene semplicemente appeso alla ringhiera del balcone e può essere regolato su tre diverse altezze. Robusto, resiste alle intemperie ed è perfetto per tutto l’anno.

Quando non è in uso può essere ripiegato su se stesso in modo che non occupi spazio sul balcone o per metterlo via dove non serve. Le dimensioni complessive sono di 84x60x63 centimetri ed ha una superficie sufficiente goderti un caffè, leggere un libro o lavorare al laptop all’aperto.

La scelta ideale per avere un balcone più organizzato e funzionale senza compromettere lo stile: acquistalo adesso in offerta su Amazon a soli 43,91 euro.