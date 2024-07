Tavoletta grafica Wacom One 12 Touch: IMPERDIBILE con il 19% di sconto

La tavoletta grafica Wacom One 12 Touch rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati del disegno digitale e per chi vuole iniziare a esplorare il mondo della creatività digitale. Con uno sconto eccezionale del 19% su Amazon, questo dispositivo di alta qualità diventa ancora più allettante al prezzo speciale di soli 347,99 euro, anziché 429,99 euro.

Tavoletta grafica Wacom One 12 Touch: impossibile resisterle a questo prezzo

Dotata di uno schermo compatto Full-HD da 11,6 pollici, la Wacom One 12 Touch offre una copertura del 99% dello spazio colore RGB, garantendo colori vividi e accurati per qualsiasi progetto artistico. L’input naturale tramite penna permette di trasferire facilmente l’arte tradizionale in un formato digitale, rendendo la transizione semplice e piacevole.

La penna EMR inclusa, priva di batteria, è progettata per offrire una sensibilità alla pressione di 4k, riconoscimento dell’inclinazione e praticamente nessun ritardo. Grazie ai due pulsanti programmabili in modo personalizzato, la penna può essere adattata alle esigenze specifiche dell’utente, rendendo l’esperienza di disegno ancora più intuitiva. La sensazione di usare la penna sulla superficie della tavoletta è estremamente naturale, simile a quella di disegnare su carta.

La semplicità d’uso è un altro punto di forza della Wacom One 12 Touch. La connessione Plug&Play tramite un unico cavo USB-C, se supportato dal dispositivo, elimina la complessità dell’installazione, permettendo di iniziare a disegnare in pochi minuti. La compatibilità con Windows, Mac, Chromebook e Android amplia le possibilità di utilizzo, rendendo questa tavoletta un compagno versatile per ogni tipo di utente.

Inoltre, il Wacom Adventure Program offre accesso a una vasta gamma di software, inclusi video didattici, corsi ed esclusivi contenuti bonus, perfetti per migliorare le proprie competenze e trarre il massimo dal dispositivo.

Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e porta la tua creatività a un livello superiore con la Wacom One 12 Touch, ora a un prezzo ridicolo di soli 347,99 euro.