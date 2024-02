Tavoletta grafica della Xiaomi, offerta WOW: tua a soli 19,99€

La Xiaomi Mi LCD Writing Tablet è una tavoletta grafica LCD versatile e portatile che offre un’esperienza di scrittura chiara e naturale. Con uno schermo da 13,5 pollici, è perfetta per disegnare, prendere appunti e fare schizzi ovunque tu sia. Oggi è in super offerta su Amazon: la paghi appena 19,99€. Un prezzo scandalosamente basso per una tavoletta grafica con ottime caratteristiche.

Grazie ai sensori di pressione ad alta sensibilità e allo schermo LCD liscio e flessibile, lo spessore della scrittura varia in base alla forza applicata. Questo significa che puoi ottenere linee più spesse o più sottili a seconda di quanto premi sullo schermo, consentendo un controllo preciso e una sensazione di scrittura più naturale.

La tavoletta grafica è dotata di una pellicola LCD personalizzata che offre una scrittura blu-verde e un display straordinariamente nitido. Questo consente un’esperienza di scrittura simile a quella su carta tradizionale, ma con la flessibilità e la convenienza dello schermo LCD.

Per una maggiore praticità, la tavoletta grafica è leggera, sottile e facile da trasportare, rendendola ideale per l’uso in movimento. Inoltre, è dotata di uno stilo magnetico che può essere fissato al tablet per evitare di perderlo e ha un interruttore di blocco per evitare pressioni accidentali durante il trasporto.

Con una batteria a lunga durata, puoi disegnare e prendere appunti senza preoccuparti di doverla ricaricare frequentemente. Questa tavoletta grafica è adatta e sicura anche per i bambini, offrendo un modo divertente e creativo per esprimere la propria creatività senza l’uso di carta e penne. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito ad un prezzo leggendario!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.