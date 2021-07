La tastiera per iPad di Omoton è in offerta su Amazon a soli 15,29€. Approfittando dello sconto risparmi qualche euro e ti porti a casa un dispositivo che usi come vuoi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

iPad e iPhone: con la tastiera scrivi comodo e veloce

La tastiera di Omoton è un vero portento: amata da migliaia di utenti, questa ti consente di scrivere velocemente e agevolmente su iPhone e iPad. La colleghi con due semplici step e il gioco è fatto. In più con le sue dimensioni estremamente ridotte te la porti ovunque vai senza mai doverti preoccupare.

Dotata di Bluetooth, si collega sfruttando questa tecnologia al tuo dispositivo e rimane collegata fino a quando vuoi tu. Non ha latenza e non si disconnette improvvisamente quindi su questo punto puoi stare molto tranquillo.

Il layout è italiano e QWERTY quindi scrivi in modo naturale, in più i tasti sono dotati di meccanismi ultra innovativi per offrirti silenziosità e ergonomia elevata. Non mancano all'appello i tasti funzione che con un click ti permettono di accedere a scorciatoie istantanee.

In conclusione, la tastiera funziona grazie a due batterie AAA. La loro autonomia è fissata a 6 mesi di utilizzo attivando la modalità stand by ossia quella che mette in pausa l'utilizzo dopo tot. minuti di inutilizzo.

Approfitta subito dell'offerta su Amazon e acquista la tastiera per iPad e iPhone su Amazon a soli 15,29€. La ordini oggi e la ricevi in appena 48 ore se possiedi un abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite se opti per quelle nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica