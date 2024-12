Tastiera Logitech multidispositivo e retroilluminata: mai costata così poco

Il Black Friday su Amazon è ormai alle battute finali e la tastiera Bluetooth Logitech MX Keys Mini non può certo passare inosservata, grazie al suo design compatto e funzionale: ottima per chi necessita di uno strumento facilmente trasportabile. La sua struttura ridotta la rende perfetta per chi è spesso in viaggio, senza sacrificare comodità ed efficienza. Tra le sue caratteristiche principali spicca la retroilluminazione, che consente di lavorare senza problemi anche in ambienti poco illuminati. Un ulteriore punto di forza della tastiera è la capacità di collegarsi a più dispositivi in contemporanea: un dettaglio che la rende estremamente versatile.

Devi fare in fretta perché l’Amazon Black Friday ha le ore contate: ordina subito la tastiera Bluetooth Logitech MX Keys Mini sfruttando uno sconto eccezionale del 53%, che fa crollare il prezzo a soli 60 euro rispetto ai 129 euro di listino.

Tastiera Bluetooth Logitech oggi a meno di metà prezzo

Un altro aspetto fondamentale di questa tastiera Bluetooth Logitech è senza dubbio relativo ai tasti di cui si compone, progettati con una forma leggermente concava che si adatta perfettamente alla forma delle dita. Questo dettaglio assicura una digitazione comoda, precisa e del tutto silenziosa, per un’esperienza d’uso più che soddisfacente. Come detto, le dimensioni contenute non ne limitano la praticità: l’accesso ai diversi tasti è rapido ed intuitivo.

La retroilluminazione intelligente della tastiera Bluetooth Logitech MX Keys Mini, che si attiva automaticamente con l’avvicinarsi delle mani, regola l’intensità della luce in base alla luminosità dell’ambiente, ottimizzando così il risparmio energetico. Infine, la possibilità di collegare fino a tre dispositivi simultaneamente tramite Bluetooth garantisce una flessibilità incredibile, per rispondere alle necessità di ogni utente.

Il Black Friday su Amazon ti offre un’occasione unica: metti nel carrello la tastiera Bluetooth Logitech MX Keys Mini a meno di metà prezzo, potrai riceverla a casa in pochissimi giorni e non pagherai la spedizione.