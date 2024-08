Tastiera gaming retroilluminata dal design salvaspazio: bastano 19€

Se stai cercando una tastiera gaming compatta ed efficiente, dotata di retroilluminazione per sessioni di gioco notturne, la Trust GXT 833W Thado è una scelta eccellente soprattutto grazie alla promozione di oggi. Questo modello si distingue per le sue numerose funzionalità, pensate per soddisfare le esigenze di ogni giocatore. Inoltre, la digitazione risulta fluida e precisa, offrendo un’esperienza d’uso ottimale.

Sfrutta l’offerta in corso su Amazon e completa l’acquisto oggi stesso: con uno sconto folle del 33%, la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado è già tua spendendo solo 19 euro invece dei 29 euro di listino.

Torna in offerta la tastiera gaming Trust

La tastiera Trust GXT 833W Thado si caratterizza per il suo design compatto e privo di tastierino numerico: avrai maggiore libertà di movimento con il mouse durante le sessioni di gioco più intense. La solida piastra posteriore in metallo garantisce una lunga durata nel tempo della tastiera, mentre la tecnologia anti-ghosting N-key rollover assicura che ogni pressione dei tasti sia registrata con estrema precisione.

La retroilluminazione personalizzabile non solo migliora l’estetica della tastiera ma rende anche più facile il gioco in ambienti con scarsa illuminazione. La modalità gaming disattiva il tasto Windows, prevenendo interruzioni indesiderate durante il gioco, e i 12 tasti multimediali di accesso rapido permettono un controllo totale in ogni momento.

Rimangono pochi modelli disponibili, non hai più molto tempo: salva ora nel carrello la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado ad un prezzo irripetibile e la riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.