Tastiera gaming retroilluminata a soli 17€ con le Offerte Prime Day

Se cerchi una tastiera gaming che unisca efficienza e compattezza, con sistema di retroilluminazione per il gioco notturno, la Trust GXT 833W Thado è una scelta eccellente grazie alle Offerte Amazon Prime Day. Questo apparecchio si distingue per le molteplici funzionalità esclusive, ideali per qualsiasi giocatore. Inoltre, la digitazione è fluida e precisa, garantendo un’esperienza d’uso più che soddisfacente.

Approfitta delle Offerte Prime Day su Amazon e completa subito l’ordine: con uno sconto assurdo del 40%, la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado può essere tua per soli 17 euro invece di 29 euro.

Crollo di prezzo per la tastiera gaming Trust

La Trust GXT 833W Thado si fa apprezzare per il suo design compatto e senza tastierino numerico: più spazio per il mouse durante le sessioni di gioco intense. La robusta piastra posteriore in metallo garantisce un’incredibile resistenza della tastiera, mentre la tecnologia anti-ghosting N-key rollover assicura che ogni pressione dei tasti venga rilevata senza errori.

La retroilluminazione personalizzabile della tastiera aggiunge poi un tocco estetico che fa la differenza, mentre la modalità gaming disattiva il tasto Windows per evitare interruzioni accidentali. Inoltre, i 12 tasti multimediali di accesso rapido forniscono un controllo totale durante il gioco.

Sii veloce, prima che le Offerte Prime Day finiscano: metti ora nel carrello la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado, risparmia 12 euro sul prezzo iniziale e ricevila direttamente a casa tua in brevissimo tempo.