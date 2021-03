Se siete appassionati di videogiochi alla ricerca di una nuova tastiera, le offerte del giorno di Amazon hanno ciò che fa per voi. In forte sconto troviamo oggi la Corsair K60 RGB Low Profile, una tastiera meccanica adatta ad ogni esigenza, ma pensata specificamente per i giocatori più esigenti.

Tastiera meccanica Corsair K60 RGB Low Profile: caratteristiche tecniche

Partendo dal design troviamo un layout completo di tastierino numerico, su un telaio completamente in alluminio spazzolato di colore nero. Mancano i tasti multimediali dedicati, che troviamo però sui tasti funzione posti in alto. Naturalmente i tasti sono completamente programmabili attraverso il software iCUE di Corsair, il quale permette di registrare anche macro ed associare l’avvio di un programma ad ogni tasto. Non manca, come suggerisce il nome, la retroilluminazione RGB per-key, che permette di scegliere un colore o addirittura un effetto diverso per ogni singolo tasto.

Quando si parla di tastiere meccaniche però, la differenza la fanno gli interruttori. In questo caso troviamo gli switch Cherry MX Speed Low Profile, i migliori quando si tratta di prestazioni. Questi, infatti, possiedono una corsa ridotta a soli 3mm ed una distanza di attuazione di solo 1mm, senza alcun feedback né tattile né sonoro. Si tratta di interruttori lineari, evoluzione dei già apprezzati MX Red, pensati per ridurre ulteriormente i tempi di reazione ed ottenere le massime prestazioni per i giocatori competitivi. Gli switch inoltre sono testati per resistere ad oltre 70 milioni di pressioni, il che gli garantisce affidabilità e durata nel tempo.

Grazie alle offerte del giorno, la tastiera è acquistabile su Amazon a soli 99,99 euro con uno sconto di ben 50 euro (33%) sul prezzo di listino.

