Tapo RV20 MAX: pulizie di casa semplici con il robot che aspira e lava

Sei stressata e arrivi a fine settimana senza forze? Al solo pensiero di dover pulire i pavimenti ti vengono gli incubi? Niente paura, con una spesa non eccessiva puoi risolvere questo problema. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV20 MAX a soli 179,99 euro, invece che 199,99 euro.

Potrebbe sembrare che uno sconto del 10% non sia un granché ma tieni presente che in realtà porta il prezzo al più basso di sempre. Dunque siamo di fronte a un minimo storico da non perdere assolutamente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 36 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Tapo RV20 MAX è il tuo alleato per pavimenti brillanti

Con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV20 MAX farai molto meno fatica e le pulizie di casa saranno un gioco da ragazzi. Questo fantastico dispositivo è in grado di girare per tutte le tue stanze aspirando lo sporco in una sola passata. Possiede infatti una potente aspirazione da 5300 Pa e un piccolo serbatoio con 3 livelli di flusso dell’acqua che si adatta ai diversi tipi di pavimento.

La navigazione MagSlim offre una mappatura delle stanze precisa al millimetro ed è in grado di pianificare il percorso migliore per una pulizia completa. Avendo un design ultrasottile di appena 8,3 cm è in grado di arrivare dappertutto. Potrai controllarlo con l’app dedicata e con i comandi vocali.

Fai in fretta perché un’occasione del genere è ovviamente destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV20 MAX a soli 179,99 euro, invece che 199,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.