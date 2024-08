Tapo RV20 in offerta a meno di 200€: il robot 2-in-1 da comprare subito

Il Tapo RV20 è attualmente in offerta a 199,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 249,99€. Questo avanzato robot di fascia media non si limita ad aspirare la polvere, ma lava anche i pavimenti con l’acqua rimuovendo ogni macchia.

Il Tapo RV20 utilizza il sistema di navigazione MagSlim LiDAR, che consente una mappatura precisa e veloce della casa, riducendo le omissioni e i passaggi ripetuti. Questo sistema funziona bene anche al buio, assicurando che tutte le aree siano coperte durante la pulizia. Il RV20 offre quattro livelli di aspirazione, con una potenza massima di 2700Pa, sufficiente per rimuovere polvere, peli di animali e altri detriti domestici. La funzione Auto-Boost aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando il robot rileva tappeti, garantendo una pulizia efficace su tutte le superfici​.

Il robot è dotato di una batteria da 2600mAh, che permette fino a tre ore di pulizia continua. Se la batteria si esaurisce durante il ciclo di pulizia, il RV20 torna automaticamente alla base di ricarica e riprende da dove aveva interrotto una volta ricaricato.

Il Tapo RV20 include un serbatoio d’acqua da 300ml per la funzione di mopping, che può coprire un’area significativa, fino a 200 metri quadrati. Questo lo rende ideale per affrontare sia la pulizia a secco che quella umida. Non può ovviamente mancare la compatibilità con i principali assistenti vocali: da Alexa a Google, per avviare la routine di pulizia è sufficiente la tua voce. L’app ufficiale permette di gestire tutto il resto con estrema facilità, personalizzando tutte le impostazioni del robot.

A 199,99€, non ha davvero rivali. Non farti scappare questa offerta, hai ancora poco tempo!