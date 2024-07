Tapo C210P2 in offerta: il bundle da due telecamere è tuo a meno di 50€ (Amazon)

La TP-Link Tapo C210P2 è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi per interni che offre una risoluzione 2K (3MP) ad un prezzo estremamente competitivo. Oggi il bundle da due telecamere è in offerta su Amazon a soli 49,99€: per averlo a questo prezzo non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo e reclamare così il coupon sconto da 10€ (che si somma al precedente sconto).

Le telecamere Tapo C210P2 sono dotate di diverse funzionalità avanzate che le rendono particolarmente utili per la sorveglianza domestica. La risoluzione 2K fornisce immagini chiare e dettagliate, essenziali per identificare persone e oggetti. Inoltre, queste telecamere possono ruotare orizzontalmente di 360 gradi e verticalmente di 114 gradi, garantendo una copertura completa dell’ambiente circostante. La visione notturna avanzata permette di vedere fino a una distanza di circa 9 metri, assicurando una sorveglianza efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La Tapo C210P2 supporta la rilevazione del movimento e invia notifiche in tempo reale tramite l’app Tapo, disponibile per dispositivi iOS e Android. Questa funzionalità è particolarmente utile per essere immediatamente avvisati in caso di attività sospette. Inoltre, è possibile impostare allarmi sonori e luminosi per scoraggiare eventuali intrusi.

Per quanto riguarda l’archiviazione, le Tapo C210P2 supportano schede microSD fino a 256GB, permettendo di salvare fino a 21 giorni di registrazioni video senza necessità di abbonamenti cloud. Non manca nemmeno la compatibilità con i principali assistenti vocali, come Alexa e Google Assistant. Non perdere questa offerta e acquista subito questo bundle da due telecamere ad un prezzo ultra-vantaggioso!