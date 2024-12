Tapo C200 è la telecamera che con 19€ monitora casa (5in1)

Spesa minima ma sicurezza eccellente con Tapo C200 dalla tua parte, la telecamera che tiene sotto controllo tutto l’appartamento grazie alle sue 5 funzioni avanzate. Installarla è una passeggiata e la qualità che ottieni è così eccelsa da non farti perdere neanche un dettaglio. A soli 19,99€ è disponibile su Amazon, lo sconto straordinario del 50% sul prezzo di listino è l’occasione giusta. Aggiungila immediatamente al carrello.

Tapo C200: la telecamera di sicurezza con funzioni avanzate

Costerà anche poco (in offerta) ma con quello che sa fare è come avere una guardia Svizzera in casa. Non solo la installi nel giro di due secondi collegandolo semplicemente a una spina di corrente ma la gestisci direttamente dallo smartphone. In questo modo puoi avere a disposizione un occhio vigile in casa anche se sei lontano chilometri e chilometri.

Ma veniamo a noi: di cosa è capace Tapo C200? La telecamera da interno è dotata di sistema di rotazione a 360° per poter riprendere anche più ambienti se la posizioni in modo strategico (laddove possibile). Con qualità FHD non strizzi mai gli occhi e grazie a una serie di tecnologie aggiuntive sei tutelato in tutti i casi.

Trovi la visione notturna, l’audio bidirezionale con cui comunicare a distanza e il rilevatore di movimento che ti avvisa quando qualcuno si intrufola con notifica push. In più c’è anche l’allarme acustico e luminoso per spaventare i malintenzionati.

Insomma, come vedi hai tutto a portata di mano. A soli 19,99€ su Amazon questa telecamera WiFi è eccellente. Acquista la tua Tapo C200 e non farne a meno con sconto del 50%.

