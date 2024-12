Taglio legno e potatura in un attimo con questa mini motosega a batteria (60€)

Hai un grande giardino che tieni in ordine potando le siepi e gli alberi? Hai bisogno di qualcosa per tagliare i tronchi da mettere poi nel camino? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa mini motosega a batteria a soli 60,99 euro, invece che 89,99 euro.

Può sembrare impossibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto del 32% oggi potrai risparmiare la bellezza di 29 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo elettrico super versatile e utile. Potrai usarlo anche se non sei un esperto e incluso nel prezzo troverai diversi accessori più la valigetta.

Mini motosega a batteria per tutti i lavori che vuoi

La peculiarità di questa mini motosega a batteria sta sicuramente nella sua straordinaria maneggevolezza. Potrai usarla anche se non sei un esperto. Ha un’impugnatura a una sola mano e pesa pochissimo. Gode di una catena da 6 pollici che potrai lubrificare in modo semplice perché sia sempre efficiente. Puoi tagliare i tronchi e potare gli alberi o le siepi.

Troverai incluse ben due batterie da 21 V che ti permetteranno di lavorare per tutto il tempo che vuoi perché una la ricarichi e l’altra la puoi usare. Grazie al suo motore potente potrai tagliare un tronco con diametro di circa 15 cm in appena 10 secondi. È dotata anche di una protezione dalle schegge e in confezione troverai una pratica valigetta dove potrai mettere tutto all’interno per trasportarla dove desideri.

Insomma una grandissima promozione che ti permette di risparmiare tantissimo. Dunque non aspettare che il prezzo ritorna alla normalità. Vai subito su Amazon e acquista la tua mini motosega a batteria a soli 60,99 euro, invece che 89,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.