Taglio bolletta elettrica: 5 cose che alimenti GRATIS con il sole

Qualche gesto, piccolo ed economico, per iniziare da subito a risparmiare sulla corrente elettrica. Sfruttare l'energia che può offrire il sole è di certo una buona idea e basta veramente poco per iniziare a ingegnarsi. Dai un'occhiata a quesi 5 prodotti che puoi alimentare gratis. Sono tutti su Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Risparmia sulla bolletta: cosa alimentare gratis con il sole

No, non serve da subito piazzare costosi impianti fotovoltaici sul tetto. Quello che sto per raccontarti è un elenco di prodotti che sfruttano l'energia del sole, ma costano poco e si possono prendere a cuor leggero.

Nascono per essere usati in giro, magari in campeggio, ma sono perfettamente sfruttabili in casa, sul balcone o sulla finestra.

Il primo riguarda la ricarica di smartphone, smartwatch, auricolari e dispositivi elettronici. Si tratta di un pannello solare, top della categoria, incredibilmente facile da usare. Lo punti verso il sole, colleghi il cavetto alla porta USB e il gioco è fatto. Non c'è da fare altro. In offerta lampo, lo prendi a 33€ circa appena.

Il secondo prodotto è simile, ma ancora più completo. Si tratta di una sorta di powerbank, che però funziona come un accumulatore di energia del sole: piazzi al sole i suoi pannelli, magari per tutto il giorno, e alla fine hai 20.000 mAh da usare con le due porte USB oppure con la torcia integrata o ancora con la ricarica wireless. Geniale, utile e super economico: lo prendi a 34€ circa appena.

Il terzo prodotto è super completo. Una mini centrale elettrica portatile, oserei dire. In dotazione hai: pannello solare da 84W, accumulatore di energia con potente torcia, tre faretti ognuno con il uso pulsante di accensione per illuminare dove vuoi. In più, l'accumulatore ha una porta USB per collegare i tuoi dispostivi e caricarli. Lo lasci in carica durante il giorno e a sera hai il pieno di energia! L'intero kit lo prendi a 76€ circa appena.

Il quarto dispositivo è ormai in moltissimi giardini ed è un peccato che sia solo lì! Sai perché? Semplice: chi dice che la luce con pannello solare si debba poter usare solo fuori? Un modello come questo puoi usarlo anche in casa magari in alcuni ambienti dove non serve che ci sia sempre la luce accesa. Un esempio? Il bagno! Hanno un sensore di movimento che rileva la presenza e li fa accendere solo quando serve, scegliendo fra diverse modalità di utilizzo. Ho scelto un modello con pannello solare staccato dal corpo della lampada, così puoi lasciare quello fuori e la luce dentro. Sei tu a decidere se lasciare la finestra un po' aperta per far passare il cavo di ricarica oppure se fare un forellino nel muro. Lo prendi a 21€ circa appena da Amazon.

Per finire, se di luce ne vuoi tanta, magari per il balcone o il giardino di casa, allora questo faro a luce solare a tre teste luminose è quello che ti serve. Un sacco di LED a basso consumo energetico, tanta potenza e sensore di movimento per dare il massimo solo quando necessario. In sconto, lo prendi a 23€ circa appena.

Come vedi, per iniziare a risparmiare sulla bolletta elettrica basta poco. Piccoli gesti, dispositivi interessanti e prezzi contenuti. Questi 5 prodotti li trovi tutti su Amazon con consegna rapida e gratuita. Se puoi vuoi iniziare a capire come mettere in balcone un piccolo impianto fotovoltaico economico, dai un'occhiata ai nostri consigli.