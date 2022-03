Impianto fotovoltaico economico sul balcone e tagli la bolletta

All'aumentare delle bollette elettriche, viene quasi naturale volgere lo sguardo verso il mondo del fotovoltaico. Un impianto base, che puoi piazzare direttamente sul balcone, costa molto meno di quanto pensi. Ce ne sono per tutti le esigenze, a partire da meno di 200€.

Dai un'occhiata al funzionamento base di questi prodotti, reperibili tranquillamente su Amazon, iniziare a sperimentare è cosa assai facile.

Un impianto fotovoltaico sul balcone per tagliare la bolletta

Di base, questi kit possono essere composti da diverse unità. I più completi in assoluto prevedono:

uno o più pannelli solari ;

; un regolatore di carica da 10A o superiore;

da 10A o superiore; un inverter da 600W o superiore;

da 600W o superiore; una batteria per l'accumulo.

Per iniziare subito a usare quello che compri, è fondamentale che ci sia almeno il pannello solare e il regolatore, dotato di display dove leggere tutti i dati e spesso anche di una o due porte USB per collegare in carica smartphone oppure powerbank.

Se ci aggiungi una batteria, puoi facilmente conservare l'energia raccolta durante le ore di luce piena, così da sfruttarla successivamente. Se poi ci metti l'inverter, che genera corrente alternata, allora puoi collegare altri dispositivi come PC, elettrodomestici e non solo. A questo punto però, la batteria diventa fondamentale proprio per l'accumulo.

Quanto costa iniziare a sperimentare? Pochissimo, direi. Basta sfruttare quei kit nati per il campeggio, per le barche o i camper e il prezzo base è bassissimo. Ecco qualche esempio:

Sistema portatile di generazione esterna per la casa a 59€: si tratta di un kit basico composto da un accumulatore (batteria) con porta USB e due porta lampada per lampadine. Ovviamente, presente anche un piccolo pannello solare: l'ideale per iniziare a sperimentare;

Kit Fotovoltaico DOROFRED 100W 12V, 1KW Giornaliero, Pannello 100W, Inverter Professionale 500W, Con Regolatore Di Carica 10A a 162€, manca solo la batteria in pratica;

Pannello Solare Portatile 160W ,Mobile e Pieghevole con 1 Regolatore 10A dotato di due porte USB per la ricarica diretta a 166€;

Se vuoi fare sul serio da subito, c'è questo: Kit Completo di Pannelli Solari da 240W 12V con Inverter e Batteria al Litio ( 2 Pannelli Solari da 120W l'uno, un Regolatore di Carica da 30A, 2 Batterie al Litio da 20Ah*2 e un Inverter da 600W). Tutto il bundle lo prendi a 549€.

Sta a te capire da cosa desideri partire, cercando dei piccoli kit per imparare, sperimentare e tagliare i costi dell'energia elettrica con un impianto fotovoltaico economico da mettere sul balcone. Tutti i prodotti segnalati li trovi disponibili in vendita su Amazon con spedizioni gratis nel momento in cui te li segnalo.