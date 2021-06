L'International Data Corporation (IDC) ha pubblicato una nuova previsione per il mercato globale di tablet e laptop con sistema operativo Chrome OS. Si aspettano un'ulteriore crescita in entrambe le categorie quest'anno.

Gli analisti affermano che la domanda di tablet e Chromebook è salita alle stelle nel 2020 a causa della pandemia che ha stimolato il rapido sviluppo delle piattaforme di apprendimento a distanza e telelavoro. In una situazione del genere, gli utenti di tutto il mondo richiedevano apparecchiature informatiche aggiuntive.

IDC prevede che le spedizioni di tablet in tutto il mondo aumenteranno dell'1,8% quest'anno, raggiungendo i 166,5 milioni di unità. Nel 2020 questa categoria ha registrato un tasso di crescita a due cifre.

Per quanto riguarda i Chromebook, le loro spedizioni, secondo gli analisti, aumenteranno su base annua del 33,5%, a 43,4 milioni di unità.

Tuttavia, gli esperti ritengono che l'ulteriore crescita della domanda potrebbe interrompersi. Il fatto è che con il rientro delle misure restrittive, gli utenti inizieranno a spendere per viaggi e intrattenimento tradizionale. Di conseguenza, le vendite di nuovi dispositivi informatici diminuiranno.

Anuroopa Nataraj, analista di ricerca con Mobility and Consumer Device Trackers di IDC, ha detto:

Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca con IDC Mobility e Consumer Device Trackers, ha aggiunto:

Anche se il 2021 sarà l'anno di punta sia per i tablet che per i Chromebook, ci sono ancora molte opportunità per ogni categoria di dispositivi. I Chromebook si stanno rapidamente dimostrando utili nei luoghi di lavoro e, sebbene non sostituiranno Windows e Mac in queste impostazioni, dovrebbero fornire concorrenza, in particolare nelle funzioni lavorative in cui le prestazioni elevate e il supporto legacy non sono una priorità. Sul lato tablet, i tablet rimovibili rimarranno un punto luminoso poiché questi dispositivi sono più simili a PC che mai; sia dal punto di vista hardware che software.