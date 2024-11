Tablet Android a poco più di 100€? Oggi puoi: 2 sconti con il Black Friday

Trovare un tablet Android che unisca buone specifiche tecniche ad un costo accessibile non è semplice, ma il Teclast M50 si rivela una scelta sorprendente per il suo rapporto qualità-prezzo. Questo dispositivo è perfetto per studenti, professionisti e amanti dell’intrattenimento, offrendo funzionalità che lo rendono competitivo nonostante la spesa contenuta.

Minimo storico al Black Friday per questo tablet Android

Il tablet Teclast M50 è dotato di un processore UNISOC T606 con frequenza di 2.0 GHz, che garantisce fluidità e reattività anche con applicazioni impegnative. A questo si aggiungono ben 14 GB di RAM totali, di cui 8 GB virtuali, permettendo al tablet di gestire senza sforzo diverse attività contemporaneamente. Basato su Android 14, offre un’esperienza utente moderna ed intuitiva, con gesture semplificate ed un’interfaccia ottimizzata. Lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB, ma grazie allo slot per microSD può essere ampliato fino ad 1 TB, rendendolo ideale per conservare app, file multimediali e documenti.

Questo tablet Android presenta un display IPS da 10,1 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel, che assicura una buona qualità visiva e colori realistici: perfetto per guardare video o lavorare. Il design in metallo non solo dona un aspetto elegante ma garantisce anche solidità, mantenendo leggerezza e praticità d’uso. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il sensore principale da 13 MP e quello frontale da 5 MP svolgono adeguatamente la loro funzione e permettono di scattare foto, registrare video o partecipare a videochiamate.

Sul fronte della connettività, il tablet Teclast M50 offre WiFi, 4G, GPS e Bluetooth 5.0, adattandosi a diverse esigenze sia a casa che in mobilità. La batteria da 6000 mAh garantisce un’autonomia prolungata, permettendo un utilizzo continuo e senza interruzioni. In breve: è un dispositivo versatile, perfetto per chi cerca prestazioni affidabili ma senza spendere una fortuna.

