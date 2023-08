Tablet Android a 69,99 euro: Amazon A FUOCO con questa offerta

I tablet Android a basso costo sono sempre più diffusi perché capaci di assicurare ottime prestazioni e un prezzo super conveniente. In questo caso ancora di più, perché Amazon ha messo in fiamme i suoi server con il tablet Android N-One in una promozione speciale.

Questa è la tua occasione per portare a casa un tablet all’avanguardia a un prezzo incredibile di soli 69,99 euro invece di 129,99. Non lasciare che questa opportunità sfugga di mano.

Tablet Android a 69,99 euro: l’offerta lampo da non perdere

Il cuore di questo straordinario tablet è il processore quad-core TSMC 12nm UNISOC T310 da 2,0 GHz, con una potenza che spicca grazie ai suoi core Cortex-A75x1 + A55x3. Questo significa che il tablet Android N-One è progettato per offrire prestazioni fluide e stabili, consentendoti di svolgere ogni attività con facilità.

L’esperienza visiva raggiunge vette altissime con il display da 10,1 pollici e risoluzione 1920×1200 IPS FHD. La qualità visiva è sorprendente, con una risoluzione video di 1080p che rende ogni immagine e video nitidi e vivaci. L’ampio angolo di visione ti permette di goderti lo schermo da diverse prospettive, garantendoti un’esperienza visiva coinvolgente ed eccellente.

La connettività avanzata è un altro punto di forza di questo tablet, dotato di Dual SIM 4G LTE, che ti permette di rimanere connesso ovunque tu vada. Con Wi-Fi 2.4G/5G e Bluetooth 5.0, puoi navigare in rete e collegarti ad altri dispositivi senza sforzo. La presenza di un jack per cuffie da 3,5 mm completa l’esperienza multimediale.

La batteria da 6600 mAh ti offre un’autonomia straordinaria. Puoi goderti fino a 7 ore di utilizzo continuo senza preoccuparti di rimanere senza energia. La fotocamera da 5 MP cattura momenti speciali con nitidezza, mentre la certificazione GMS garantisce l’accesso alle app popolari come Facebook, Netflix e YouTube. Con supporto GPS/GALILEO/GLONASS/BDS/A-GPS, puoi esplorare il mondo con fiducia.

Lo spazio di archiviazione non sarà mai un problema grazie a 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Questo ti consente di eseguire il sistema senza intoppi e di conservare tutte le tue foto, video e app preferite. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB utilizzando una scheda SD/TF. Con dimensioni compatte di 2411608,3 mm e un peso di circa 505,6 g, il tablet è comodo da tenere sempre con te.

Non lasciarti sfuggire questa offerta ardente: il tablet Android N-One è disponibile su Amazon a soli 69,99 euro invece di 129,99. È un affare che non puoi permetterti di perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.