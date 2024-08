Tablet da 10 pollici con Android 14 oggi tuo a SOLI 68€, una FOLLIA

È da qualche giorno che stai valutando di acquistare un tablet ma non sei ancora riuscito a trovare una promozione che ti soddisfi? Allora sono certo che questa la troverai perfetta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo tablet Android da 10 pollici a soli 68,58 euro, anziché 109,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 38% che dunque adesso permette di avere un risparmio di oltre 41 euro sul totale. Ti posso assicurare che è tutto vero solo che è un’offerta tempo e quindi da un momento all’altro potrebbe scadere.

Tablet da 10 pollici a prezzo vergognosamente basso

Senza ombra di dubbio possiamo dire che questo Tablet da 10 pollici ha il migliore rapporto qualità prezzo sul mercato. Anche perché si presenta con delle ottime caratteristiche. Monta un potente processore Octa-core supportato da 8 GB di RAM (3GB + 5GB virtuali) e una memoria interna da 64 GB espandibile con una scheda microSD.

Gode delle connessioni Bluetooth 5.3 e WiFi 6 a doppia banda. Possiede una doppia fotocamera posteriore ad alta risoluzione con sensore principale da 8 MP e frontale da 5 MP. Inoltre ha un design pratico e leggero con un peso di soli 540 g e uno spessore di appena 9,5 mm.

Insomma una vera forza della natura che potrai avere un prezzo davvero bassissimo. Quindi non aspettare che sia troppo tardi, vai subito su Amazon e acquista il tuo tablet Android da 10 pollici a soli 68,58 euro, anziché 109,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.