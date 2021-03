Il Galaxy Tab S6 Lite ha iniziato a ricevere l’aggiornamento One UI 3.1 basato su Android 11 la scorsa settimana e, oltre alle varie funzionalità che l’update ha portato, la maggior parte delle persone non si è accorta dell’arrivo di una feature piuttosto importante: Samsung DeX.

Samsung DeX su Tab S6 Lite

One UI 3.1, oltre ad arricchire il Galaxy Tab S6 Lite di un design dell’interfaccia utente aggiornato e di varie funzionalità, ha portato sul tablet di fascia media del colosso sudcoreano anche il supporto per Samsung DeX. Ma di cosa si tratta? In buona sostanza, DeX porta l’interfaccia utente di tipo desktop sul tablet, consentendo agli utenti di svolgere le attività in modo più efficiente quando si adopera la S-Pen o quando il device è collegato ad un display esterno tramite un cavo; questa modalità è l’ideale quando viene utilizzata con una tastiera e un mouse, ma non è ancora noto se Samsung DeX per Tab S6 Lite sia in grado di funzionare in modalità wireless con un monitor e una TV.

Sebbene il grande schermo da 10,4″ del Galaxy Tab S6 Lite renderebbe DeX una funzionalità utile per gli utenti, il processore a bordo del Galaxy Tab S6 Lite – l’Exynos 9611, associato a 4 GB di RAM e due opzioni di storage interno da 64 GB e 128 GB, espandibile con scheda microSD, – potrebbe non assicurare prestazioni particolarmente fluide.

Come abbiamo anticipato poche righe più sopra, l’ aggiornamento One UI 3.1 basato su Android 11 ha anche portato una skin rinnovata, oltre alle autorizzazioni una tantum, al ripristino automatico delle autorizzazioni, ai widget del lettore multimediale nella sezione delle impostazioni rapide, alla sezione delle conversazioni nell’area delle notifiche e app migliorate.

