Swiffer: 72 PIUMINI con cui dire addio alla polvere (occasione 29€)

Non impazzire con panni e spray ma fai fare le valigie alla polvere con una sola passata di Swiffer. Se questi piumini sono i migliori sul mercato un motivo c’è e beh, è la loro performance. Rispetto alle copie, gli originali hanno al loro interno una texture che permette alle particelle di rimanere intrappolate così, quando ti giri, non si riposano sul mobile come niente fosse.

Con la confezione da 72 pezzi non ne hai per nessuno. Dal momento che è in promozione su Amazon, collegati immediatamente per approfittare del 33% e falla tua a soli 29,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Swiffer, i piumini che mangiano la polvere (così non lo fai tu) +

Già fare la polvere è uno stress soprattutto quando hai ninnoli per casa e li devi spostare tutti, se poi appena ti giri la ritrovi lì come se tu non avessi fatto nulla… ma chi te lo fa fare? Non ti preoccupare perché con Swiffer hai un arma a portata di mano.

Questi 72 piumini sono eccezionali e ti durano una vita. Li abbini al tuo manico (o uno che hai a casa per vie traverse) e li passi dove si accumula più polvere. Grazie alla texture 3D delle piume, la polvere viene catturata in una sola passata e non la spargi ovunque. Infatti la tecnologia Trap + Lock diventa la tua spalla destra.

Conta che con questa confezione vai avanti tipo 36 mesi per non doverti preoccupate più di niente. Allora, cosa ne dici?

Se sei pronto ad annientare la polvere una volta e per tutte, porta a casa la tua maxi confezione di piumini Swiffer a soli 29,99€ con sconto del 33%. Aggiungila al carrello Amazon.

Le spedizioni sono sempre rapide e senza costi aggiuntivi con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.