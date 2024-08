Surfshark: 12 mesi di sicurezza online a 2,99 euro al mese

In un mondo sempre più connesso, la protezione della propria privacy online è fondamentale. Surfshark, ti offre ora un’opportunità unica per proteggere la tua identità digitale con un’offerta imperdibile. A partire da soli 2,19 Euro al mese, puoi navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo le tue informazioni personali.

L’offerta di Surfshark

Con soli 2,99 EUR al mese, risparmiando l’81%, questo piano ti offre 15 mesi di protezione VPN al costo di 44,85 EUR (IVA esclusa) anziché 231,75€, garantendoti una sicurezza estesa ad un prezzo accessibile. Il piano include tutte le funzionalità essenziali per la navigazione sicura, bloccando annunci, proteggendo la tua identità e garantendo l’accesso a contenuti globali senza restrizioni geografiche.

Garanzia di soddisfazione di 30 hiorni

Surfshark offre anche una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Questo significa che puoi provare Surfshark senza rischi e, se per qualsiasi motivo non fossi soddisfatto, potrai richiedere un rimborso completo entro il primo mese.

I vantaggi offerti da Surfshark

Surfshark non è solo una VPN, ma offre una suite completa di strumenti per la sicurezza online, pensata per garantirti una protezione totale. Ecco cosa ottieni con questa offerta:

Protezione su dispositivi Illimitati : Con un solo account, puoi connettere tutti i tuoi dispositivi. Che si tratti di smartphone, tablet, laptop o smart TV, Surfshark ti permette di proteggere ogni dispositivo che utilizzi per navigare in internet.

: Con un solo account, puoi connettere tutti i tuoi dispositivi. Che si tratti di smartphone, tablet, laptop o smart TV, Surfshark ti permette di proteggere ogni dispositivo che utilizzi per navigare in internet. Nessuna traccia delle tue attività : Surfshark adotta una rigida politica di no-log, il che significa che non tiene traccia delle tue attività online. Puoi navigare sapendo che i tuoi dati non saranno mai registrati o venduti a terze parti.

: Surfshark adotta una rigida politica di no-log, il che significa che non tiene traccia delle tue attività online. Puoi navigare sapendo che i tuoi dati non saranno mai registrati o venduti a terze parti. Protezione antimalware e blocco di annunci : Oltre a nascondere il tuo indirizzo IP, Surfshark include una protezione antimalware e un blocco per annunci e tracker, mantenendo il tuo dispositivo libero da minacce e fastidiosi pop-up.

: Oltre a nascondere il tuo indirizzo IP, Surfshark include una protezione antimalware e un blocco per annunci e tracker, mantenendo il tuo dispositivo libero da minacce e fastidiosi pop-up. Tecnologia Nexus : Questa innovativa tecnologia instrada il tuo traffico attraverso una rete di server, garantendo un ulteriore livello di sicurezza rispetto alla tradizionale VPN.

: Questa innovativa tecnologia instrada il tuo traffico attraverso una rete di server, garantendo un ulteriore livello di sicurezza rispetto alla tradizionale VPN. Accesso a contenuti globali: Con Surfshark, puoi accedere a contenuti geo-bloccati da qualsiasi parte del mondo. Sblocca piattaforme di streaming, accedi a siti web e goditi contenuti senza restrizioni geografiche

Per conoscere l’offerta completa di Shurfshark clicca qui.