Surface Pro con Snapdragon X al minimo storico su Amazon (-380€)

La nuova offerta Amazon che anticipa il Black Friday permette di acquistare il Surface Pro al nuovo prezzo minimo storico. La versione in offerta è quella con chip Snapdragon X Plus affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Questa versione viene proposta al prezzo scontato di 1.099 euro, con 380 euro di sconto rispetto al prezzo di listino e con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per il modello. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Surface Pro al minimo storico su Amazon: l’offerta è top

Il Surface Pro di nuova generazione è la scelta giusta per tantissimi utenti alla ricerca di un tablet che può sostituire il portatile, garantendo prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo l’ottimo Snapdragon X Plus affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il display è da 13 pollici con pannello touch. Il sistema operativo è Windows 11 (on Arm).

Con la nuova offerta Amazon che anticipa la partenza del Black Friday è ora possibile acquistare il Surface Pro, nella versione descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.479 euro, beneficiando così di 380 euro di sconto. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. In sconto sono disponibili anche altre varianti del tablet di Microsoft, con varie colorazioni e con diverse configurazioni tra cui scegliere.