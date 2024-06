Surface Laptop Go 3 in offerta: il prezzo cala del 39%, risparmi oltre 400€

Tempo di cambiare laptop? Allora non farti assolutamente scappare questa offerta di Amazon: il Surface Laptop Go 3 è disponibile su Amazon con un clamoroso sconto del 39%. Lo paghi solamente 706€ invece di quasi 1150€! Leggero ed elegante nella colorazione platino, e tutta la potenza di cui hai bisogno per lavorare: 16GB di RAM, CPU Intel Core i5 e un SSD da 256GB.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutte le sue specifiche principali. Il Surface Laptop Go 3 sfoggia un design compatto e leggero, pesando meno di 2,5 libbre, con uno schermo touchscreen PixelSense da 12,4 pollici.

Il dispositivo è alimentato da un processore Intel Core i5-1235U di 12ª generazione, che offre prestazioni adeguate per attività di produttività quotidiana. Assieme a 16GB di RAM, questa configurazione assicura prestazioni adeguate e veloci, con un ottimo livello di fluidità anche nel multitasking più intenso. La tastiera è comoda ed offre un’ottima risposta tattile, anche se purtroppo manca la retroilluminazione.

L’autonomia dichiarata è fino a 15 ore, anche se con un uso più intenso potrebbe scendere a circa 9 ore. Si tratta di un dato estremamente solido, per un laptop così leggero e compatto. Sul fronte della connettività, troviamo una porta USB-A 3.1, una porta USB-C con supporto Thunderbolt 4, un jack audio da 3,5 mm e la porta di ricarica proprietaria Surface Connect.

Nel complesso, il Surface Laptop Go 3 è uno straordinario ed elegante laptop ultra-leggero. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo approfittando di questo super sconto!