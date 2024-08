Microsoft Surface: modelli, prezzi e guida al migliore del 2024

La gamma Microsoft Surface offre una varietà di dispositivi versatili, potenti ed eleganti, ideali per soddisfare le esigenze di studenti, professionisti e creativi. Questi dispositivi combinano design raffinato, prestazioni elevate e funzionalità innovative. La linea di notebook e laptop all’avanguardia, infatti, evolve costantemente per garantire la copertura di qualsiasi necessità.

Questa guida all’acquisto esplora i diversi modelli della famiglia Microsoft Surface, mettendo in evidenza le caratteristiche distintive di ciascun dispositivo. Vengono analizzati fattori come prestazioni, portabilità, durata della batteria e prezzo, per aiutare a individuare il Surface più adatto alle proprie necessità.

I portatili progettati da Microsoft rappresentano l’opzione ideale per gli utenti alla ricerca di un’esperienza arricchita da una maggiore cura per il design. La base hardware, realizzata con dei materiali ricercati e funzionali, è uno dei numerosi requisiti presi in considerazione per l’elaborazione di questo articolo.

La nostra guida dedicata ai migliori dispositivi della gamma, infatti, è stata concepita e strutturata per fornire un valido supporto agli utenti indecisi. Al suo interno i lettori non troveranno una semplice lista di tutti i modelli disponibili, ma un’utile rassegna dei migliori Microsoft Surface selezionati in base a determinate caratteristiche.

Modelli di Microsoft Surface

L’offerta prevista da Microsoft comprende versioni differenti dei modelli di Surface: è una precisa strategia di piazzamento perché ciascun dispositivo è stato progettato per assecondare delle particolari esigenze. Ogni modello della gamma è stato sviluppato con dei requisiti specifici in grado di soddisfare determinate necessità di impiego. In base alle applicazioni previste, gli utenti possono scegliere il prodotto più appropriato tra una nutrita proposta composta da laptop, notebook convertibili e pc desktop di ultima generazione.

Tutti i dispositivi della Microsoft Surface series possiedono uno schermo touchscreen per una navigazione più rapida, semplice ed intuitiva. Anche la durata della batteria e l’adozione del sistema operativo Windows 11 accomunano i vari modelli reperibili in commercio. Le principali differenze, invece, riguardano gli accessori in dotazione, le applicazioni disponibili e alcune specifiche funzioni che possono cambiare in base all’area geografica di riferimento.

La memoria del Microsoft Surface Pro si può estendere fino 32 GB con un 1 TB di spazio aggiuntivo riservato all’archiviazione di file, documenti e contenuti multimediali. La Surface Slim Pen, inoltre, è disponibile solo nella confezione dei Microsoft Surface Duo e in quella dei Microsoft Surface Book, negli altri dispositivi viene venduta a parte. Il display inclinabile e la tastiera separabile sono i requisiti caratteristici dei dispositivi Pro 2 in 1 sviluppati con l’innovativa configurazione tablet.

Le altre differenze più rilevanti riguardano il design originale ed esclusivo dei Microsoft Surface Laptop computers Studio, che si pongono sul mercato come dei veri e propri outsider. Il concept di questi dispositivi, infatti, è stato concepito per incrementare le potenzialità e il ventaglio di applicazioni disponibili nei device convertibili.

Surface Go 3

📐 Dimensioni: 24,5 x 17,5 x 0,83 cm ⚖️ Peso: 553 g 🎨 Risoluzione: 1920 x 1280 💿 RAM: 8 GB 💾 SSD: 256 GB ⚙️ CPU: Intel Core i3 🔋 Durata batteria: 11 ore 🙏 Connettività: Surface Connect, USB Type-C 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 💰 Garanzia: Standard 🛒 Prezzo: € 566,80

La versatilità è il principale valore aggiunto di questo strumento compatto, ben assemblato e concepito per differenti applicazioni. I miglioramenti introdotti in questa nuova versione, infatti, garantiscono una maggiore velocità di esecuzione con un’eccellente ottimizzazione dell’efficienza energetica. Microsoft Surface Go 3 è un dispositivo particolarmente indicato per gli utenti che richiedono un formato adeguato per l’attività lavorativa e di svago.

Con la tastiera estraibile ed un monitor con più spazio verticale sul monitor si possono eseguire diverse operazioni mentre si è in viaggio o in altre circostanze. Per garantire una flessibilità superiore è stata potenziata anche l’autonomia col passaggio alla nuova generazione degli Intel Serie U.

Pro Tastiera reattiva e silenziosa per una maggiore precisione nella digitazione

Strumento da lavoro trasportabile e semplice da utilizzare

Modello con fotocamera frontale adatta per videoconferenze e riunioni online Contro Surface Pen e cover per la tastiera non incluse nella confezione

La scarsa capacità di ridurre i riflessi ambientali comporta un eccessivo "effetto specchio"

Surface Pro 9

📐 Dimensioni: 28,7 x 20,8 x 0,93 cm ⚖️ Peso: 879 g 🎨 Risoluzione: 2880 x 1920 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 256 GB ⚙️ CPU: Intel Core i5 🔋 Durata batteria: 10 ore 🙏 Connettività: USB Type-C 💻 Sistema Operativo: Windows 11 💰 Garanzia: 1 anno 🛒 Prezzo: € 770,00

Ecco un dispositivo progettato per gli utenti alla ricerca di una maggiore agilità d’uso con un’appropriata frequenza dinamica del display. Un connubio indispensabile per una corretta valorizzazione del caratteristico formato 3:2 della Microsoft Surface series. Disponibile con diversi processori, si contraddistingue dai suoi competitors per un’eccellente digitazione e un’opportuna capacità di rimbalzo dei tasti.

Microsoft Surface Pro 9 ha preservato la modalità di regolazione della luminosità Dolby Vision IQ per accontentare tutti i pendolari che guardano contenuti multimediali in streaming durante gli spostamenti. Il sistema, inoltre, non subisce nessun calo con un uso prolungato della suite di Office o dei più comuni software di grafica.

Pro Struttura hardware in alluminio anodizzato

Risoluzione dei frangenti definita e dettagliata

Riproduzione e copertura della gamma di colori superiore rispetto ad altri Microsoft Surface Contro Surface Pen e tastiera disponibili solo separatamente

Connettore audio da 3,5 mm non disponibile

Surface Book 3

📐 Dimensioni: 34,3 x 25,1 x 2,3 cm ⚖️ Peso: 1,5 Kg 🎨 Risoluzione: 3000 x 2000 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 256 GB ⚙️ CPU: Intel Core i7 🔋 Durata batteria: 15 ore 🙏 Connettività: USB-A 3.1, USB Type-C, Surface Connect 💻 Sistema Operativo: Windows 10 Home 💰 Garanzia: Standard 🛒 Prezzo: € 936,35

Questo modello è un notebook di categoria superiore con la capacità di convertirsi in un pratico tablet con un semplice tocco. La forma lineare del design e l’originale cerniera per la rotazione dello schermo caratterizzano il Microsoft Book 3 dagli altri prodotti della gamma.

Con la scheda grafica NVIDIA GTX 1660 e l’innovativa funzionalità PixelSense gli utenti possono dilettarsi anche con dei videogiochi una risoluzione inferiore. Il touchpad, infine, agevola l’utilizzo delle principali applicazioni digitali di Windows 11 senza latenze o interferenze.

Pro Frame Rate appropriato per l’esperienza di gioco

Dotato dell’iconica e caratteristica cerniera Fulcrum

Meccanismo di rilascio del tablet efficiente e funzionale Contro Sistema di raffreddamento dell’hardware inadeguato

Attrito dei gommini insufficiente con le superfici estremamente lisce

Surface Duo 2 con dual SIM

📐 Dimensioni: 14,52 x 18,45 x 0,55 cm ⚖️ Peso: 284 g 🎨 Risoluzione: 1344 x 1892 💿 RAM: 8 GB 💾 SSD: 128 GB ⚙️ CPU: Snapdragon 885 5G 🔋 Durata batteria: 15 ore 🙏 Connettività: Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC 💻 Sistema Operativo: Google Android 💰 Garanzia: Standard 🛒 Prezzo: € 959,90

La nuova generazione di telefoni pieghevoli irrompe con una serie di novità che migliorano l’esperienza d’uso e ridefiniscono le regole del settore. Il Microsoft Surface Duo, infatti, non possiede uno schermo pieghevole, ma una coppia di display congiunti da un’apposita cerniera. Questo sistema e il vetro in Gorilla Glass Victus garantiscono una maggiore protezione rispetto agli altri modelli di questa particolare categoria.

L’interfaccia, inoltre, è stata elaborata per incrementare la produttività con la modalità multiwindow che agevola la suddivisione delle operazioni su entrambi i monitor. A differenza degli altri prodotti della Microsoft Surface series questo dispositivo viene fornito con un’interfaccia utente basata sul sistema operativo Windows 11.

Pro Dimensioni superiori del display touch rispetto al modello precedente

Interfaccia utente chiara, fluida e ben progettata

Modulo posteriore della fotocamera integrato nella nuova versione Contro Le applicazioni di terze parti non vengono supportate con la versione preimpostata del sistema operativo

Qualità audio delle chiamate al di sotto della media

Surface Laptop Studio 2

📐 Dimensioni: 32,3 x 23 x 2,2cm ⚖️ Peso: 2 Kg 🎨Risoluzione: 2400 x 1600 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 512 GB ⚙️ CPU: Intel Core i7 🔋 Durata batteria: 15 ore 🙏 Connettività: USB-A, USB-C Thunderbolt 4 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 💰 Garanzia: Standard 🛒 Prezzo: € 1,969,00

Questo modello con intelligenza artificiale generativa è destinato soprattutto ai grafici e agli esperti di progettazione 3D alla ricerca di un valido e funzionale strumento di lavoro. Il design è stato progettato per incanalare la direzione dell’aria calda verso l’apposita base di raffreddamento, un’intuizione che preserva la temperatura del dispositivo e scongiura, al tempo stesso, il surriscaldamento dei settori abilitati all’interazione tattile.

Il meccanismo basculante del Microsoft Surface Laptop Studio 2 agevola l’inclinazione dello schermo quando si vogliono visionare dei contenuti multimediali con la giusta angolazione. Tutte le operazioni di editing grafico, inoltre, vengono supportate senza rallentamenti grazie all’elevata capacità della piattaforma hardware configurata col processore Intel Core 7.

Pro Eccellente gestione del calore anche in caso di operazioni complesse

Configurazione ideale per illustratori digitali e graphic designer

Il sistema anti riflesso è notevolmente appropriato per la visione all’esterno Contro Dispositivo piuttosto ingombrante da portare in zaino

Surface Pen acquistabile solo separatamente

Perché comprare un Surface

Ogni modello della serie viene progettato per alimentare la creatività e fornire delle prestazioni eccellenti anche in ambito professionale. La creazione di un’ampia selezione di dispositivi differenti, infatti, è la soluzione adottata da Microsoft per accontentare tutti gli utenti alla ricerca dei migliori strumenti per lo studio, il lavoro e il gaming.

Tutti i prodotti della gamma vengono ottimizzati con delle funzionalità che incrementano al massimo le potenzialità del sistema operativo quando si devono svolgere determinati compiti. L’esperienza di navigazione col tocco, la scrittura con la penna digitale e l’accesso tramite scansione biometrica del volto sono le principali caratteristiche dei Microsoft Surface notebook e laptop. Le applicazioni della suite Office si adattano perfettamente al formato 3:2 di questa serie garantendo un’efficace affiancamento delle finestre e un conseguente ampliamento dello spazio verticale sullo schermo.

La tecnologia PixelSense, invece, eleva la qualità delle immagini riprodotte dai display fornendo un’accuratezza superiore ed una maggiore uniformità dei colori. L’esperienza d’uso viene arricchita, infine, dagli altoparlanti Omnisonic che offrono un audio nitido perché si trovano al di sotto della tastiera, dove i suoni vengono amplificati dai design realizzati con materiali e rifiniture premium.

Il miglior notebook Microsoft Surface

Le necessità dei singoli utenti indirizzano la ricerca dei modelli più indicati per lo svago, il lavoro o entrambe le attività. I dispositivi della serie Microsoft Surface, infatti, sono piuttosto duttili e, per questo, assecondano svariate esigenze senza particolari difficoltà. Questa gamma comprende dei prodotti destinati a professionisti, programmatori, studenti, gamers, creatori di contenuti multimediali e semplici utenti.

Gli esperti di comunicazione visiva prediligono i laptop di Microsoft Surface perché possiedono dei display concepiti appositamente per il disegno e la scrittura digitale. Il formato degli schermi è stato sviluppato per emulare le dimensioni dei fogli A4 e supportare l’innovativa funzione Palm Block che individua immediatamente la posizione della penna sul monitor. In ufficio, invece, si possono utilizzare i monitor ruotabili dei Microsoft Surface Laptop Studio 2 per condividere dei progetti con i propri colleghi o mostrare delle presentazioni ai nuovi clienti.

I notebook 2 in 1 sono strumenti versatili che rientrano comodamente in uno zaino perché non occupano molto spazio e possiedono una doppia configurazione. La modalità tablet del Microsoft Surface Go 3 è particolarmente indicata per gli studenti che utilizzano gli schermi touch per prendere appunti, disegnare e svolgere altre attività didattiche. Microsoft Surface Pro 9, infine, è lo strumento riservato ai programmatori che lavorano in mobilità e desiderano uno schermo più ampio per la scrittura e l’esecuzione dei codici informatici.

Come scegliere un computer Microsoft Surface

L’ampia disponibilità di notebook e altre tipologie di dispositivi rappresenta una piacevole opportunità per gli utenti alla ricerca di un valido compromesso tra flessibilità e funzionalità. Per scegliere il modello più appropriato della serie Microsoft Surface si possono prendere in considerazione dei requisiti tecnici e alcune modalità di impiego.

Processore e RAM

I prodotti di questa linea col sistema operativo Windows 11 sono dotati, nella maggior parte dei casi, di un processore Intel. La capacità della RAM, invece, varia in base alla tipologia del dispositivo e alle applicazioni richieste. Nei convertibili, ad esempio, lo spazio di archiviazione destinato a software, file e contenuti multimediali varia dagli 8 GB ai 16 GB.

Memoria

La quantità di spazio adoperabile cambia per ciascun dispositivo Microsoft Surface a seconda dell’area geografica e delle applicazioni preinstallate. Nei modelli con l’apposito slot per le microSD si possono inserire delle schede SD compatibili per un’ulteriore espansione della capacità di memoria.

Scheda Video

Questa componente indispensabile per la scelta di un Microsoft Surface computer riporta sullo schermo qualsiasi attività svolta dall’utente. La scheda grafica indice direttamente sul prezzo finale perché rappresenta un valore aggiunto per gamers e professionisti. Nei Microsoft Surface vengono integrate le unità di elaborazione grafica della gamma NVIDIA.

Dimensioni schermo

La principale peculiarità dei Microsoft Surface è il formato 3:2 che consente di ottenere il 18% di spazio verticale in più sul monitor rispetto alla classica configurazione in 16:9 disponibile negli altri dispositivi. Gli schermi vengono calibrati per fornire una maggiore nitidezza e uniformità dei colori durante la riproduzione di film, serie e altre tipologie di contenuti multimediali.

Connettività

Tra i requisiti caratteristici della gamma Microsoft Surface rientrano a pieno titolo anche le diverse modalità integrate Wi-Fi o LTE. Tutti i modelli della serie, infatti, consentono l’accesso al web tramite una connessione wireless o una rete cellulare, tramite apposito slot per eSIM o scheda Sim.

Batteria

La durata media dei Microsoft Surface notebook si aggira sulle 15 ore, ma il consumo può variare in base all’utilizzo del dispositivo. Le batterie realizzate con gli ioni di litio offrono delle prestazioni eccellenti e con gli adeguati suggerimenti si possono anche prolungare i tempi di attività con evidenti benefici in ambito professionale e didattico.

Uso professionale

L’integrazione col sistema operativo Windows 11 garantisce una compatibilità superiore con la maggior parte dei software gestionali disponibili. Questo valore aggiunto rende i laptop Microsoft Surface Pro molto adatti per le imprese e i freelance. Tutte le funzionalità vengono ottimizzate per supportare l’attività professionale e fornire un valido sostegno ai lavoratori che richiedono un dispositivo più flessibile.

Gaming

Gli utenti possono accedere all’apposita app Xbox per giocare con i titoli disponibili nel catalogo clud Game Pass Ultimate. La potenza dei dispositivi Microsoft Surface agevola l’esecuzione in rendering dei videogame con un’elevata cura dei dettagli e un’eccellente risoluzione grafica.

Prezzo

I modelli della Microsoft Surface series sono caratterizzati da una una considerevole cura per il design e le componenti software. Questa prerogativa influenza la collocazione dei prodotti in un segmento di mercato di fascia premium, dove i prezzi sono piuttosto elevati, ma del tutto giustificati dalle funzionalità proposte.

Conclusione

I dispositivi della serie Microsoft Surface elevano gli standard qualitativi del settore di riferimento. Per scegliere il modello più adatto si devono prendere in considerazione le eventuali applicazioni, perché ogni prodotto della gamma può assecondare necessità differenti. Tutti i computer Microsoft Surface vengono progettati per alimentare le passioni e gli obiettivi professionali di qualsiasi utente. Per questo, rappresentano il principale punto di riferimento tra gli strumenti destinati alla didattica, al lavoro, allo svago o al gaming.

Domande frequenti sui Microsoft Surface Quale computer Microsoft comprare? Nella grande famiglia dei Microsoft rientrano laptop, notebook, dispositivi convertibili e anche smartphone pieghevoli. Tutti questi dispositivi sono accomunati da una considerevole versatilità. La scelta su quale computer Microsoft comprare va fatta in base alle preferenze personali o a specifiche esigenze professionali. Qual è l’ultimo Surface? Il Microsoft Surface Book 3 è l’ultimo dispositivo rilasciato della serie dedicata a studenti e professionisti. Lanciato nel maggio del 2020 si distingue dagli altri prodotti per la base removibile con cerniera meccanica. Quanto dura il Surface? I modelli della gamma Microsoft Surface sono progettati per funzionare il più a lungo possibile con aggiornamenti e attività di manutenzione costanti. Il ciclo di vita viene influenzato da diversi fattori, ma con le dovute accortezze si possono preservare le funzionalità principali dei notebook per 5 o 6 anni.