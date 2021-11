Surface Duo 2 è la nuova vittima sacrificale di JerryRigEverything

Surface Duo 2 è il diretto successore del primo dispositivo pieghevole commercializzato da Microsoft e, anche per lui, è giunto il momento di misurarsi con le atroci torture messe in atto dallo youtuber JerryRigEverything.

Prova di forza per Microsoft Surface Duo 2

Iniziamo condividendo di seguito il video pubblicato sul canale ufficiale di Zack Nelson, in modo tale che possiate osservare con i vostri occhi la resistenza (o meno) del device:

Molto buona la qualità costruttiva dei due display, in corrispondenza dei quali i primi graffi per opera dell'ormai celebre taglierino cominciano a manifestarsi partendo dal livello 6 di pressione (merito anche della protezione Gorilla Glass Victus che l'azienda ha potuto implementare, non trattandosi di uno schermo pieghevole ma di due pannelli separati). Anche a diretto contatto con la fiamma dell'accendino, i display non hanno mostrato particolari segni di cedimento.

Al contrario, i profili in plastica hanno fin da subito rivelato la loro bassa efficacia, a differenza di quanto osservato per il retro del terminale, per il modulo della fotocamera posteriore, per la cerniera interna e per il fingerprint laterale (il cui funzionamento è venuto meno solo in seguito alla presenza dei troppi graffi applicati, com'è normale che sia del resto). Infine, Microsoft Surface Duo 2 ha resistito egregiamente anche durante il test di piegatura.