Superluna 18 ottobre 2024: ecco come vederla

La Luna da affascina tutti, ispirando nello specifico artisti e poeti, oltre ad accompagnare le notti all’aperto degli innamorati. Oggi, venerdì 18 ottobre 2024, è una data speciale perché è in arrivo la Superluna. Sarà la terza delle quattro previste quest’anno. La cosa interessante, per cui non puoi perdertela, è che sarà la più grande.

Infatti, gli esperti parlano di circa un 7% di larghezza in più e molto più luminosa del solito. In pratica, una Superluna, spiegata in modo semplice e senza tecnicismi, è la coincidenza tra la Luna piena e la sua minore distanza dalla Terra. Questo permette di godersi questo satellite naturale al meglio della sua bellezza. Quindi sarà un vero e proprio spettacolo.

Ma come puoi vederla? Scopriamo insieme quando la Superluna sarà già visibile a occhio nudo e come poterla vedere in diretta, attraverso strumenti professionali in modo del tutto gratuito in streaming. Ti servirà solo una connessione internet e il browser che solitamente utilizzi dai tuoi dispositivi.

Superluna del Cacciatore: quando e come vederla

Dalle ore 13:28 di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, la Luna sarà già piena, all’incirca a 11 ore dall’aver raggiunto la minima distanza dalla Terra, a circa 357 mila chilometri rispetto alla distanza media di circa 384 mila chilometri. In questa circostanza potremo vedere la Superluna del Cacciatore, la terza dell’anno prima della quarta e ultima.

È anche possibile vederla grazie a Virtual Telescope Project che trasmetterà in diretta a questo link questo fenomeno. La diretta inizierà alle 19:30 di stasera. Consigliamo a tutti di prendersi un momento per gustarsi questo spettacolo offerto dagli strumenti posizionati nell’osservatorio di Manciano, in provincia di Grosseto, dove si trova il cielo meno colpito dall’inquinamento luminoso in Italia.

La prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media – ha spiegato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope – ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto.

Un altro regalo dal cielo questa sera

Questa sera, oltre alla Superluna, durante il tramonto sarà anche visibile la Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas. Masi ha annunciato che il Virtual Telescope Project proverà a “riprendere contemporaneamente la cometa a occidente e il nostro satellite che si leverà nella direzione opposta per poi ammirare in dettaglio questi splendidi astri“.

Secondo Masi, come per la Superluna Blu dello Storione, anche questa è l’occasione per “recuperare la consapevolezza del paesaggio del cielo presso il grande pubblico anche dalla città” purtroppo penalizzato nella visione del cielo stellato a causa dell’inquinamento luminoso.