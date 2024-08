Superluna blu dello Storione, lunedì 19 agosto: a che ora vederla

Superluna dello Storione o Luna blu stagionale: nomi che farebbero pensare a qualcosa di assolutamente fuori dall’ordinario, ma non bisogna “cadere nell’inganno”. La Luna, infatti, non assumerà alcuna colorazione blu.

Molto più semplicemente, Superluna è un termine di stampo giornalistico, che nulla ha a che fare con l’ambito tecnico astronomico. Tale nomenclatura fu coniata nell’ormai lontano 1979 per riferirsi ad una Luna Piena ormai prossima al perigeo (ossia, il punto della sua orbita più vicino alla Terra).

Superluna blu: come e quando vederla in Italia

La Luna Piena dello Storione potrà essere ammirata oggi, lunedì 19 agosto. Come indicato dall’Unione Astrofili Italiani, la vera e propria fase di plenilunio verrà raggiunta precisamente alle ore 20:26. Visivamente, la Superluna del 19 agosto apparirà più grande (fino all’8%) ed anche più luminosa (di circa il 15%) rispetto ad una Luna Piena di medie dimensioni.

Ribadiamo ancora che la definizione Superluna Blu non gode di alcuna valenza astronomica o scientifica: nessun cambio di colore, in quanto si potrà osservare la tipica colorazione bianca tendente al giallino. Sotto il profilo tecnico, il “falso aggettivo” blu riguarda le terze lune piene stagionali (in un totale di quattro) oppure le seconde lune piene mensili (in cui se ne possono contare due).

La Superluna blu dello Storione sarà visibile da tutta Italia ad occhio nudo: per i più appassionati è sempre consigliabile avere a portata di mano un binocolo, per godere di ogni singolo dettaglio offerto dalla superficie lunare.