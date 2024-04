Superga: scarpe da uomo e donna in SCONTO a MENO della METÀ

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su delle scarpe spettacolari e molto comode a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque prima che sia tardi vai su eBay e aggiungi al tuo carrello le mitiche Superga a soli 33,99 euro, invece che 69 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma solo uno sconto gigante del 51% che taglia il prezzo oltre la metà e ti permette di risparmiare ben 35 euro sul totale. Non è certo un’offerta che puoi trovare tutti i giorni, quindi fai alla svelta perché le quantità disponibili sono limitate e le richieste sono già alte.

Superga: prezzo bassissimo per scarpe fantastiche

Queste scarpe sono veramente eccezionali sia in termini di calzatura che in fatto di moda. Sono molto comode e molto belle. Le potrai indossare praticamente in qualsiasi momento. Stanno bene su una tuta o sul pantalone, sotto una gonna o un abito. E potrai scegliere tra diversi colori disponibili.

Possiedono una suola di 3 cm, leggermente più alta delle classiche scarpe, che ti fa guadagnare quell’altezza in più che non guasta. Inoltre la suola è gommata e antiscivolo. Mentre la tomaia è in tela di cotone traspirante, perfetto per il caldo che sta arrivando. Anche all’interno troviamo una fodera al 100% in cotone che garantisce il massimo della comodità.

Come ti dicevo dovrai essere un fulmine perché a questa cifra le vorranno tutti. Quindi corri su eBay e acquista le tue Superga a soli 33,99 euro, invece che 69 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.