Super sconto per il HUAWEI Watch Fit 3 sul sito ufficiale

Il HUAWEI Watch Fit 3 è attualmente in promozione sul sito ufficiale di HUAWEI. Questo smartwatch combina un design elegante con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, rendendolo un accessorio ideale per chi desidera mantenersi attivo senza rinunciare allo stile.

Caratteristiche principali del HUAWEI Watch Fit 3

Il Watch Fit 3 è dotato di un display AMOLED da 1,82 pollici con una luminosità massima di 1500 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il design ultra-sottile, con uno spessore di soli 9,9 mm e un peso di 26 grammi, offre un comfort eccezionale al polso. La cassa in lega di alluminio e la fibbia in metallo aggiungono un tocco di eleganza al dispositivo.

Per gli appassionati di fitness, il Watch Fit 3 supporta oltre 100 modalità di allenamento e include un sistema GPS integrato per tracciare con precisione le attività all’aperto. La funzione “Smart Suggestions” consiglia attività basate sulle abitudini di allenamento, sul consumo calorico e persino sulle condizioni meteorologiche.

Sul fronte della salute, lo smartwatch offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, livelli di SpO₂ e qualità del sonno, grazie al sistema TruSeen™ 5.5. Inoltre, è compatibile sia con dispositivi Android che iOS, garantendo una vasta interoperabilità.

Offerta speciale

Attualmente, il HUAWEI Watch Fit 3 è disponibile sul sito ufficiale a un prezzo promozionale di 119€, rispetto al prezzo di listino di 159€. Inoltre, inserendo il codice promozionale AHW25 al momento dell’acquisto, è possibile ottenere un ulteriore sconto del 5%, portando il prezzo finale a circa 113€. Non perdere l’opportunità di acquistare questo smartwatch avanzato a un prezzo eccezionale. Visita il sito ufficiale di HUAWEI per approfittare dell’offerta.