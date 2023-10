Super saldi autunnali, prezzi STRACCIATI su tante e-bike Farfrees

L’autunno è sinonimo di cambiamenti, e cosa c’è di meglio che iniziare questa stagione con affari eccezionali su GearBerry? Durante il periodo autunnale, tutti gli utenti potranno beneficiare di una serie di vantaggi che rendono l’esperienza di shopping online su decine di e-bike.

Grazie al magazzino interno, vengono garantite spedizioni veloci e affidabili, assicurando che i prodotti arrivino tempestivamente. Inoltre, è importante sottolineare la spedizione gratuita, eliminando costi aggiuntivi per i clienti. Inoltre, gli acquirenti possono godere di una politica di rimborso entro 7 giorni e scambio entro 30 giorni, garantendo una maggiore flessibilità nell’acquisto. L’opportunità di cogliere questi vantaggi durante il periodo autunnale è imperdibile, permettendo di scoprire il futuro della mobilità elettrica su GearBerry.

Perché scegliere una e-bike? | Super Saldi Autunnali GearBerry

Le e-bike rappresentano la scelta ideale per un’esperienza di ciclismo ecologica e conveniente. Grazie all’assistenza elettrica, puoi affrontare distanze più lunghe senza sforzo e salire le colline con facilità. Le e-bike sono anche una soluzione sostenibile, contribuendo a ridurre le emissioni nocive. Inoltre, con i vantaggi esclusivi di GearBerry, come la spedizione gratuita e la politica di rimborso entro 7 giorni, l’acquisto di una e-bike diventa ancora più allettante. Scegli il futuro della mobilità elettrica e scopri il piacere del ciclismo con una e-bike di alta qualità. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo da vicino alcuni dei migliori prodotti in promozione.

Fafrees F20 Light Electric Bike

La Fafrees F20 Light Electric Bike è equipaggiata con un potente motore da 250W con cambio a ingranaggi che offre una coppia massima di 35N.M, combinato con un controller intelligente che consente di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Con una potenza di picco di 437W progettata internamente, questa e-bike è in grado di affrontare pendenze più ripide a velocità inferiori. Il motore posteriore offre una maggiore maneggevolezza, una migliore trazione e richiede meno manutenzione.

La sua batteria rimovibile da 36V e 14.5Ah è in grado di estendere la distanza di percorrenza fino a 110 km con una sola carica in modalità assistita. La sua progettazione con serratura consente di portarla a casa e ricaricarla quando si desidera. Inoltre, puoi scegliere tra tre modalità di supporto: elettrica, assistita e a spinta manuale. La cambio Shimano a 7 velocità e il deragliatore offrono cambi precisi e fluidi su tutta la gamma, garantendo che il tuo sistema di trasmissione rimanga reattivo nel tempo. Il grande display LCD impermeabile mostra vari dati come la velocità, la batteria, la distanza percorsa e la marcia. Dispone anche di una modalità di assistenza alla camminata e di una funzione di controllo della velocità di crociera per migliorare la tua esperienza di guida quando ne hai bisogno. Con la Fafrees F20 Light Electric Bike, puoi goderti un’esperienza di ciclismo avanzata e altamente funzionale.

Questa eccezionale e-bike è disponibile a soli 799€ e potrete beneficiare di una borsa per bici e di un lucchetto dal valore di 75€ in omaggio. Cosa aspetti?

Fafrees F20 Electric Bike

La Fafrees F20 Electric Bike è equipaggiata con un potente motore brushless da 250W, con una coppia massima di 40N.M, gestito da un controller intelligente che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Il motore posteriore offre una trazione superiore, è più facile da maneggiare e richiede una manutenzione ridotta. La sua batteria rimovibile da 36V e 16Ah utilizza celle al litio di alta qualità, aumentando la capacità della batteria a 16Ah in uno spazio limitato. È semplice da rimuovere per la ricarica, e con la modalità di assistenza pura, può percorrere fino a 80 chilometri con una sola carica.

Le gomme grasse CST 20*3.0″ forniscono un’elevata aderenza e possono adattarsi a una vasta gamma di condizioni di guida, inclusi terreni pianeggianti, neve, sabbia, fango e strade sterrate. Il display LCD smart di grandi dimensioni visualizza vari dati come la velocità, lo stato della batteria, la distanza percorsa e la marcia. Il pannello di controllo è facilmente accessibile per cambiare la velocità in qualsiasi momento. Con la Fafrees F20 Electric Bike, puoi godere di un’esperienza di ciclismo avanzata e versatile, adatta a una varietà di terreni e condizioni di guida.

Questa splendida e-bike è disponibile a soli 949€ e potrete beneficiare di una borsa per bici e di un lucchetto dal valore di 75€ in omaggio. Cosa aspetti?

Fafrees F20 Pro Electric Bike

La Fafrees F20 Pro Electric Bike è caratterizzata da una batteria rimovibile da 36V e 18Ah che utilizza la tecnologia avanzata delle celle al litio 21700 di grado automobilistico, aumentando la capacità della batteria a 18Ah in uno spazio compatto. Questa batteria è facile da rimuovere per la ricarica e può percorrere fino a 90 chilometri con una sola carica in modalità di assistenza pura. Dotata di un potente motore brushless da 250W con una coppia massima di 40N.M, gestito da un controller intelligente, la F20 Pro raggiunge una velocità massima di 25 km/h. Il motore posteriore offre una trazione superiore, è facile da maneggiare e richiede poca manutenzione.

La bicicletta è dotata di una sospensione anteriore con escursione da 75 mm, che offre un comfort eccezionale. Gli knob regolabili consentono di personalizzare la sospensione in base al proprio peso e al terreno di guida. Inoltre, il cambio Shimano a 7 velocità garantisce cambi precisi e senza intoppi. Il display LCD smart di grandi dimensioni visualizza informazioni come la velocità, la durata della batteria, la distanza percorsa e la marcia selezionata. Offre anche una modalità di assistenza alla camminata e una funzione di controllo della velocità di crociera per facilitare la tua esperienza di guida. Con la Fafrees F20 Pro Electric Bike, puoi godere di un’esperienza di ciclismo avanzata e confortevole.

Per questo modello avanzato di e-bike l’offerta è ancora più interessante. Infatti il prezzo finale sarà di soli 1.049€ beneficiando sempre di una borsa per bici e di un lucchetto dal valore di 75€ in omaggio. Cosa aspetti?

Ricapitolando la promozione autunnale GearBerry prevede:

Hot Sale: fino a $ 400 di sconto

Offerta risparmio -Pacchetto speciale per 2 E-Bike

Sconto del 10% sugli accessori per bici elettriche

Regalo gratuito per l’acquisto di una bici elettrica Fafrees (valore di $ 99,98)

Omaggio del valore di $ 82,99

