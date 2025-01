Super prezzo su Amazon per le mitiche cuffie wireless JBL Tune 520BT

Ascolta la musica in modo coinvolgente e senza disturbi con delle fantastiche cuffie wireless di altissima qualità che oggi puoi avere un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando delle straordinarie JBL Tune 520BT che adesso su Amazon puoi aggiudicarti a soli 45,89 euro, anziché 59,99 euro.

sconto del 24%

JBL Tune 520BT con connessione multipoint

Sono davvero tantissime le caratteristiche che rendono le cuffie wireless JBL Tune 520BT un ottimo acquisto, oltre chiaramente al prezzo più basso. Tra queste troviamo indubbiamente la connessione multipoint che ti permette di collegarle a più dispositivi contemporaneamente passando da uno all’altro senza associarle e dissociarle tutte le volte.

Garantiscono la bellezza di 57 ore con una singola ricarica e in appena 5 minuti di ricarica avrai altre 3 ore di ascolto. Sono leggerissime ed estremamente comode. Si poggiano delicatamente sulle orecchie e sulla testa così che le potrai usare per tutto il tempo che desideri senza problemi. Ci sono poi dei pratici comandi sul padiglione auricolare per regolare il volume e rispondere alle chiamate. Si collegano tramite una connessione affidabile e senza latenza.

JBL Tune 520BT