Super Mario Bros 3D World+Bowser's Fury: a meno di 50€ è il gioco BEST BUY

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un gioco di piattaforme che unisce il classico Super Mario 3D World, originariamente uscito per Wii U nel 2013, con una nuova avventura, Bowser’s Fury. Questa edizione per Nintendo Switch offre un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente per gli amanti del celebre idraulico. Su Amazon si trova a soli 49,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: epico è dir poco

Super Mario 3D World è un gioco in cui i giocatori possono scegliere tra Mario, Luigi, Peach o Toad per affrontare una serie di livelli colorati e creativi. Ogni personaggio ha le proprie abilità speciali, aggiungendo una dimensione strategica al gameplay. Il videogame offre una combinazione di livelli 3D esplorabili e sezioni di gioco a scorrimento laterale, offrendo una varietà di sfide e un ritmo coinvolgente. Inoltre, il multiplayer locale consente a quattro giocatori di unirsi per un’esperienza collaborativa o competitiva.

Bowser’s Fury è una nuova avventura inclusa in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. In questa modalità, bisogna affrontare una minaccia inaspettata: un’enorme forma maligna di Bowser chiamata Fury Bowser. In un’ambientazione open-world, i giocatori saranno tenuti ad esplorare isole galleggianti, raccogliere oggetti e risolvere enigmi per affrontare Bowser e riportare la pace nel regno.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury offre una grafica colorata e vivace, con dettagli affinati per sfruttare al meglio le capacità di Nintendo Switch. I personaggi e gli ambienti sono ben disegnati e ricchi di dettagli, creando un mondo accattivante e coinvolgente. La colonna sonora è altrettanto coinvolgente, con melodie familiari che accompagnano l’azione e catturano l’atmosfera gioiosa dei giochi di Mario.

Se sei un fan di Mario o semplicemente ami i giochi di piattaforme, non puoi lasciarti sfuggire questa meraviglia a soli 49,90€, spese di spedizione incluse su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.