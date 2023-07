Nintendo Switch Classic a soli 262€ su Amazon: la console PERFETTA per l'estate

Nintendo Switch è stata ed è una console semplicemente rivoluzionaria che ha cambiato il mondo videoludico sin dal suo debutto. Lanciata nel 2017, questa stazione ibrida ha saputo catturare l’immaginazione dei giocatori di tutto il pianeta grazie al suo design unico e alla versatilità senza pari. Oggi su Amazon, la versione Classic (ovvero quella con schermo LCD IPS) si trova a soli 262,00€ venduta e spedita da un negozio terzo. La garanzia sarà comunque di due anni, potrete dilazionare il pagamento con Cofidis e usufruire di tutti i vantaggi tipici del noto store di e-commerce americano.

Nintendo Switch Classic: perché comprarla?

Una delle caratteristiche più distintive della Nintendo Switch è il suo design ibrido. La console può essere utilizzata in due modalità diverse: modalità TV e modalità portatile. Con la prima la console si collega al televisore tramite la sua dock, consentendo di giocare su uno schermo più grande e di godere di un’esperienza di gioco tradizionale. In modalità portatile, questa viene rimossa dalla dock e viene utilizzata come un tablet con i suoi due controller Joy-Con staccabili.

Non di meno, la Switch offre una vasta libreria di giochi che spaziano dai titoli esclusivi di Nintendo; inoltre, la console supporta anche giochi multigiocatore, consentendo agli amici di unirsi per giocare insieme sia in modalità locale che online. I Joy-Con offrono funzioni avanzate come il rilevamento del movimento e la vibrazione HD, che aggiungono un livello di coinvolgimento e interattività ai giochi.

Dulcis in fundo, questo gioiello assicura anche una connettività online che consente agli utenti di giocare con amici e giocatori di tutto il mondo. Il servizio online permette di giocare online, accedere a una selezione di giochi classici NES e Super NES, e ottenere offerte esclusive per i membri.

Insomma, la Nintendo Switch ha cambiato il modo in cui viviamo e godiamo dei videogiochi, offrendo una combinazione unica di gioco portatile e casalingo. Grazie ad Amazon sarà vostra con soli 262,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.