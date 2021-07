Una copia di Super Mario 64, il famoso platform per Nintendo 64, è stata venduta per oltre 1,5 milioni di dollari: una cifra così elevata ha raddoppiando tutti i record attualmente esistenti. Il gioco è stato acquistato da un utente durante un'asta online per 1.560.000 dollari.

Super Mario 64 infrange tutti i record

Venerdì si è scoperto che una copia sigillata di The Legend of Zelda per NES era stata venduta all'asta per la strabiliante cifra di 870.000 dollari: questo ha stabilito un nuovo record nel mercato dei videogames e dei collezionisti. È stato dichiarato come “il videogioco più costoso di sempre mai venduto”.

Solo due giorni dopo, la notizia shockante: una copia sigillata di Super Mario 64 è stata venduta per la sorprendente cifra di 1.560.000 dollari durante le Heritage Auctions di domenica, battendo così il record appena conquistato da The Legend of Zelda.

Negli ultimi 12 mesi, queste cifre sono aumentate drasticamente. Ecco la cronologia del record, secondo i colleghi di The Verge:

10 luglio 2020: una copia di Super Mario Bros. viene venduta per $ 114.000;

23 novembre 2020: la copia di Super Mario Bros. 3 viene venduta per $ 156.000;

2 aprile 2021: la copia di Super Mario Bros. viene venduta per $660.000;

9 luglio 2021: la copia di The Legend of Zelda viene venduta per $ 870.000;

11 luglio 2021: la copia di Super Mario 64 viene venduta per $ 1,560.000.

Non sono solo i videogiochi ad essere saliti alle stelle. Anche il valore delle carte Pokémon è in forte ascesa e eBay ha persino annunciato una funzione per la sua app al fine di semplificare la scansione delle carte collezionabili da vendere sul sito di aste. Tuttavia, i prezzi degli NFT, una forma di oggetti da collezione digitali, sembrano calare.

Videogames