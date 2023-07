Super Mario 3D World + Bowser's Fury: a meno di 50€ è un REGALO

Super Mario è senza dubbio uno dei franchise più iconici nella storia dei videogiochi. Siamo tutti in trepidante attesa del magnifico Super Mario Wonder in arrivo in autunno, ma questo che stiamo per proporvi è uno dei titoli più belli che siano mai usciti per console. Si chiama Super Mario 3D World+Bowser’s Fury e costa solo 49,90€.

Super Mario 3D World+Bowser’s Fury: il gioco più incredibile

Super Mario 3D World è un omaggio al classico stile di gioco platform di Mario, ma con un tocco tridimensionale. Il gioco offre una varietà di mondi colorati e stimolanti, pieni di livelli intricati e creativi. Una delle caratteristiche più apprezzate è la modalità multiplayer cooperativa per quattro giocatori. Amici e familiari possono unirsi alla battaglia come Mario, Luigi, Peach o Toad, collaborando per superare gli ostacoli, sconfiggere i nemici e raggiungere l’obiettivo finale. La frenetica azione rende le partite ancora più divertenti e offre un’esperienza di gioco coinvolgente per tutti.

Tuttavia, il videogame non si limita a offrire solo una versione migliorata di Super Mario 3D World. Il gioco introduce anche Bowser’s Fury, un’epica avventura completamente nuova. In questa modalità, Mario si allea con Bowser Jr. per affrontare una versione gigantesca e furiosa di Bowser. Sarete tenuti ad esplorare un mondo aperto chiamato Lake Lapcat, pieno di isole e segreti da scoprire. Qui vengono introdotte nuove meccaniche di gioco, come la trasformazione di Mario in Gatto Mario Gigante e la possibilità di chiamare Bowser Jr. come alleato. Questo capitolo è un tripudio per gli occhi e le orecchie dei giocatori. I mondi vivaci e dettagliati, uniti a un’animazione fluida, trasportano i giocatori in mondi fantastici e mozzafiato. La colonna sonora, composta da brani allegri e coinvolgenti, accompagna perfettamente l’azione, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Con un prezzo di soli 49,90€ spese di spedizione incluse, vi porterete a casa uno dei titoli più belli di Super Mario, perfetto per prepararsi al meglio all’uscita di Super Mario Wonder.

