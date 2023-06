Super Mario Bros. Wonder per Switch: prenotalo ADESSO su Amazon

Sei pronto a fare un salto nel mondo di Super Mario Bros. e a vivere un’avventura straordinaria? Allora preparati perché abbiamo una notizia che ti farà saltare dalla gioia! Puoi già prenotare su Amazon il tanto atteso Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch e assicurarti di essere tra i primi a mettere le mani su questo capolavoro videoludico.

Non perdere l’opportunità di esplorare nuovi livelli, superare sfide emozionanti e immergerti in un’esperienza di gioco coinvolgente. E la cosa migliore? Il gioco sarà consegnato direttamente a casa tua il D1 del 20 ottobre 2023. Preparati a vivere un’avventura indimenticabile insieme a Mario e ai suoi amici.

Super Mario Bros. Wonder per Switch: ritorno nel Regno dei Funghi

Super Mario Bros. Wonder rappresenta il primo nuovo capitolo della serie Super Mario Bros. da oltre 10 anni, ed è pronto a stupirti con una rivoluzione nel mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D. La vera novità è l’introduzione dei “fiori meraviglia“, che trasformano il gameplay in modi imprevedibili. Preparati a esperienze di gioco uniche e sorprendenti mentre esplori i livelli e superi gli ostacoli con l’aiuto di questi incredibili potenziamenti.

E cosa c’è di meglio che godere di questo fantastico titolo in compagnia? Il gioco offre la possibilità di giocare in multiplayer locale fino a 4 persone, permettendo serate di divertimento condiviso tra amici e in famiglia.

Ma le novità non finiscono qui. In Super Mario Bros. Wonder, avrai accesso a nuovi potenziamenti, tra cui la trasformazione di Mario in Mario elefante. Esplora il mondo di gioco in modo unico e scopri tutti i segreti e le sorprese che ti aspettano lungo il cammino. Inoltre, oltre ai classici personaggi come Mario, Luigi, Toad e Peach, avrai la possibilità di impersonare anche Daisy e Yoshi.

Un altro punto forte di Wonder è la sua accessibilità. Grazie alla sua natura 2D, il gioco risulta facilmente approcciabile e fruibile da giocatori di tutte le età. Non importa se sei un veterano dei giochi di Mario o un neofita, Super Mario Bros. Wonder offre un’esperienza di gioco coinvolgente e appagante per tutti.

Non lasciare che questa incredibile opportunità ti sfugga di mano. Prenota subito Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch su Amazon al prezzo di soli 59,99 euro e assicurati la consegna al D1 del 20 ottobre 2023. Preparati a immergerti in un’avventura straordinaria con il famoso idraulico baffuto e i suoi amici.

