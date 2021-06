WINDTRE ha deciso di rispolverare la sua Promo Speciale dedicata a chi attiva la sua Super Fibra.

Super Fibra WINDTRE a soli 24,99€: i dettagli

A partire da oggi, sia online che nei negozi dell'operatore arancione, e fino a fine mese è ripartita la promozione che offre internet illimitato a casa in FTTC o FTTH a partire da 24,99 euro ogni mese. Inoltre, è possibile aderire ad una promo simile anche per la copertura in Area Bianca, in questo caso il prezzo corrisponderà a a 27,99 euro mensili.

Nel canone mensile sono inclusi il Modem con Wi-Fi 6, l'attivazione gratuita, assistenza Kasko sul Modem e 12 Mesi di Amazon Prime.

A differenza della vecchia Limited Edition, questa offre la possibilità di aggiungere anche una SIM Dati a soli 3 euro in più al mese con 200GB oltre alle 3 SIM Unlimited Special a 9,99 euro mensili con Giga Illimitati, Minuti Illimitati e 200 SMS.

Costi ed altro

Come per qualsiasi offerta WINDTRE con Modem incluso è valida per 48 mesi. Al termine dei 4 anni e quindi una volta finito di pagare il modem, l'offerta dovrebbe continuare a 24,99 euro mensili. Il costo di attivazione è gratuito per le attivazioni in ADSL, FTTC e FTTH, mentre, per quelle in Fiber To The Home Area Bianca è previsto un entry fee pari a 99,99 euro per il primo allaccio.

