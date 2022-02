Suicide Squad, il videogioco sta per essere rinviato per molto tempo?

Ci sono cattive notizie per Suicide Squad Kill The Justice League. Stando ad alcune informazioni raccolte dalla testata Bloomberg, pare che il gioco sviluppato da Rocksteady (Batman Arkham) e prodotto da Warner Bros. Games verrà rinviato nuovamente di un anno: il lancio sarebbe adesso previsto per il 2023. Lo riferiscono fonti interne allo sviluppo.

Suicide Squad Kill The Justice League, uscita ancora rinviata?

In lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il gioco è un action adventure shooter open world ambientato a Metropolis qualche anno dopo gli eventi narrati nella serie di Batman Arkham.

Ispirato all'omonimo fumetto, Suicide Squad Kill The Justice League permetterà di controllare a proprio piacimento uno dei quattro protagonisti: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark, in missione per salvare la Terra e sconfiggere la Justice League. Vista la natura della produzione, è prevista anche una modalità cooperativa online per quattro giocatori.

Annunciato per la prima volta nel 2020, assieme a Gotham Knights che rimane confermato per il 2022, il gioco era inizialmente previsto nel 2021, prima di essere rinviato al nuovo anno corrente. Ora, arriva la voce che parlerebbe addirittura di un ulteriore posticipo, questa volta al 2023: le fonti non hanno fornito al momento le motivazioni che potrebbero portare a questa decisione.

Speriamo dunque di saperne di più nei prossimi giorni, con un comunicato stampa da parte dei diretti interessati che chiarisca il destino del progetto.