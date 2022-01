Hogwarts Legacy e Gotham Knights usciranno nel 2022: arriva la conferma

Gotham Knights e Hogwarts Legacy saranno entrambi disponibili entro la fine del 2022. A ribadirlo è Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, la divisione di Warner Bros. dedicata al settore dell'intrattenimento elettronico, con un post pubblicato su Twitter. Smentite quindi le indiscrezioni che volevano un ritardo, in particolare del gioco ispirato all'universo di Harry Potter, fino al 2023.

Gotham Knights e Hogwarts Legacy: uscita confermata nel 2022

“La nostra missione, la nostra strategia continua nel '22 con un senso di urgenza: lanciare HBO Max in molti altri paesi in questo trimestre e nel resto dell'anno, lanciare CNN+ e una lista completa di giochi molto attesi.”

Ha detto il CEO accompagnando le affermazioni con delle immagini tratte proprio da Gotham Knights e Hogwarts Legacy.

“Con Gotham Knights, il team di Warner Bros. Games Montréal sta dando vita alla famiglia di personaggi tratta dall'universo di Batman in un modo unico per deliziare sia i fan che i nuovi giocatori. Mentre ci imbarchiamo in una nuova era di narrazione interattiva, il nostro team di sviluppo ha lavorato diligentemente per creare una nuova esperienza approfondita all'interno dell'universo Batman della DC. Hogwarts Legacy offre ai giocatori il controllo sulla propria esperienza con un gameplay tipico dei giochi di ruolo a differenza di qualsiasi altra cosa fatta nel mondo dei maghi, che continuerà a suscitare l'interesse dei fan dell'etichetta Portkey Games. Avalanche ha dato vita a questo mondo ricco e profondo, pieno di magia e di azione, oltre a una storia dettagliata e misteriosa per coinvolgere sia i fan che i nuovi giocatori“.

È stato il commento di David Haddad, presidente di Warner Bros. Games.

Entrambi i giochi sono in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.