Succo fresco ogni mattina con lo SPREMIAGRUMI ELETTRICO (-30%)

Tutte le caratteristiche dello spremiagrumi elettrico

Grazie al suo sistema di estrazione a spirale, questo spremiagrumi elettrico riesce a spremere efficacemente una vasta gamma di frutta e verdura, garantendo il massimo rendimento del succo con il minimo spreco. Questo dispositivo non si limita a lavorare con agrumi, ma si adatta con facilità a diversi tipi di frutta, permettendoti di esplorare nuove combinazioni di sapori ogni giorno.

Con la sua capiente batteria e una potenza di 45W, questo spremiagrumi ti offre fino a 30 utilizzi con una sola ricarica. E nonostante le sue prestazioni elevate, mantiene un design super-compatto, facile da trasportare in qualsiasi borsa o zaino, pronto per essere utilizzato ovunque tu decida di andare.

Il montaggio è intuitivo e le varie sezioni sono facilmente smontabili, consentendoti di preparare un succo in pochi istanti e di pulire l’apparecchio in modo rapido e igienico. Ogni componente è realizzato con materiali di alta qualità e privi di BPA, garantendo così la massima sicurezza per la tua salute. Inoltre, il beccuccio antigoccia integrato previene fastidiosi sgocciolamenti, permettendoti di versare il succo direttamente nel bicchiere con precisione.

