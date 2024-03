Su ePRICE sono arrivati i Supersconti Sorprendenti: tantissime offerte per la casa

Su ePRICE l’inizio della settimana di Pasqua riserva una nuova promozione: Supersconti Sorprendenti. Tra gli articoli protagonisti della promo pasquale segnaliamo tantissimi prodotti per la casa, in particolare per la cucina: dai tostapane ai barbecue, dai frigorifero alle macchine da caffè e robot da cucina. La maggior parte delle offerte è valida per un tempo limitato, anche se il rischio maggiore è che la disponibilità termini nel giro di poco tempo.

Supersconti Sorprendenti ePRICE: le migliori offerte in corso nella settimana di Pasqua

Di seguito ecco le migliori offerte attualmente disponibili su ePRICE nell’ambito della promozione Supersconti Sorprendenti:

Macchina caffè KitchenAid in offerta a 359,99 euro (17% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Frigorifero combinato Severin da 250 litri in offerta a 789 euro (10% di sconto sul prezzo minimo degli ultimi 30 giorni)

Bollitore elettrico KitchenAid da 1500W in offerta a 126,99 euro (26% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Robot da cucina KitchenAid da 4,8 litri in offerta a 769,99 euro (13% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Su tutti gli articoli segnalati qui sopra è presente l’etichetta “Pochi pezzi”. Questo significa che la disponibilità di ciascun prodotto è limitata, e che molto probabilmente andrà a esaurirsi nel giro di pochi giorni.

Di conseguenza il consiglio è di scegliere l’articolo o gli articoli più interessanti per le proprie esigenze senza indugiare troppo. L’ideale sarebbe completare l’acquisto prima di Pasqua, in modo da essere certi della disponibilità e della consegna a casa nel più breve tempo possibile.

A questa pagina puoi consultare la lista completa degli articoli in offerta su ePRICE (promo Supersconti Sorprendenti).