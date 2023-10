Su eBay è la FESTA DELLE PASSIONI: risparmi il 15% su gaming e geek

È letteralmente dedicato a tutti gli appassionati geek, di videogiochi e collezionismo il nuovo coupon eBay che ti permette di risparmiare il 15% su una vasta serie di prodotti.

Adesso ti faremo qualche esempio tangibile, ma se vuoi fare da te puoi collegarti a questa pagina per trovare tutti i prodotti a cui questo coupon è applicabile: troverai console per videogiochi, giochi da tavolo, carte da collezione, set LEGO, PC portatili e molto altro ancora. Inserisci “PASSIONI23” prima di pagare e ricevi lo sconto.

Festa delle passioni eBay: il 15% su tutto ciò che ami

Vediamo dunque qualche esempio interessante. Ad esempio, inserendo il codice “PASSIONI23” prima del pagamento puoi avere questo notebook da gaming di HP a soli 799,90 euro. Sempre restando in ambito da gioco, perché non una fantastica Nintendo Switch OLED a soli 270 euro invece di 349,99?

Ancora, la collezione ultra premium Scarlatto e Violetto di Pokémon che puoi avere con uno sconto di 22,49 euro o una imperdibile selezione di videogiochi a prezzi a dir poco convenienti.

Ci sono anche degli incredibili modellini ferroviari oppure delle action figures pensate per veri appassionati. Insomma, trovi tutto e di più. Noi ti abbiamo suggerito qualche esempio veloce, ma per dare un’occhiata al catalogo completo ti suggeriamo di collegarti a questa pagina per non farti sfuggire nulla e trovare qualche sorpresa inaspettata.

