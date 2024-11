Su Amazon è già Black Friday: 10 occasioni a METÀ PREZZO a partire da 4,99€

Su Amazon l’aria è già da pieno Black Friday, grazie a occasioni come quelle che abbiamo scovato per te. Risparmi il 50% su tanti prodotti, grazie agli speciali coupon taglia prezzo. Prendi quello che più ti interessa a partire da 4,99€, ma ricorda: l’unico modo per accedere alle offerte è di attivarle direttamente sulla pagina del prodotto. Farlo è semplicissimo: basta toccare dove segnalato nella seguente immagine di esempio.

Caricatore rapido da 36W, perfetto per l’automobile, a 4,99€ invece di 9,99€.

Caricatore GaN da 45W totali a 12,50€ invece di 24,99€.

Coppia di powerbank da 10.000 mAh l’uno, super sottili e con ricarica rapida, a 13,99€ invece di 27,99€.

Scaldamani ricaricabile con custodia di ricarica e 2 unità a 19,99€ invece di 39,99€.

Aspirapolvere portatile ricaricabile con accessori a 24,99€ invece di 49,99€.

Proiettore portatile, per guardare i tuoi contenuti preferiti ovunque desideri, a 39,99€ invece di 79,99€.

Drone leggero e maneggevole, con videocamera integrata e due batterie di ricambio, a 39,99€ invece di 79,99€.

Rasoio elettrico ricaricabile 5 in 1 potente e compatto a 21,99€ invece di 44,99€.

Ripetitore di segnale WiFi da esterno, facilissimo da configurare e resistente alle intemperie, a 34,99€ invece di 69,99€.

Sega elettrica senza fili, con due batterie, molteplici accessori e custodia a 49,79€ invece di 99,58€.

Attiva in pagina le offerte dei prodotti che desideri e fai scorta di ottimi prodotti, in promozione su Amazon a partire da 4,99€ soltanto. Questo anticipo di Black Friday non potrebbe essere più ghiotto e non approfittarne è un vero peccato!