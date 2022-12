Streaming prima fila di Natale: attenzione alle truffe del Web

L’arrivo delle feste ha portato alla produzione di nuovi contenuti che in questi giorni stanno già uscendo nelle sale cinematografiche. Dal cinepanettone a nuove pellicole di vario genere, tutti abbiamo il desiderio di guardare qualcosa di piacevole in questo periodo forse più libero da impegni e preoccupazioni. Occorre però fare attenzione alle truffe legate allo streaming prima fila di Natale.

Di cosa si tratta? Fondamentalmente molti hanno il desiderio di vedere gli ultimi film da poco usciti o in arrivo sul grande schermo. Tuttavia, diversi non amano spendere troppi soldi, soprattutto in un periodo economicamente complicato. In più la prima fila offerta da Sky ha un costo. Ecco quindi che cybercriminali e hacker si sono attrezzati con nuovi raggiri.

Lo abbiamo visto proprio in occasione dei Mondiali di Calcio Qatar 2022 e le false live streaming su YouTube. Lo stesso scenario si sta presentando con i film di Natale e lo streaming. Banner pubblicitari o semplici risultati di una ricerca su Google possono aprire le porte ai criminali del Web mettendoti in serio pericolo.

Streaming e Natale: come riconoscere una truffa online

Immagina di navigare online sul tuo social network preferito e di incappare in un banner dal titolo: “Streaming prima fila: tutti i titoli in uscita a Natale ora gratis“. Si tratta di un’offerta invitante per due motivi. Il primo riguarda il prezzo, è gratis. Il secondo, invece, il contenuto, ovvero film da poco usciti al cinema e che pochi ancora hanno visto.

Questo è solo un esempio tratto da una storia vera. Comunque sono davvero tanti i casi in cui molti utenti sono caduti in questa trappola. Pensando di finire su una pagina Web con una serie di titoli recenti da vedere in streaming si sono trovati a fornire dati personali e bancari a dei cybercriminali.

Infatti, una delle tecniche più utilizzate è quella di spingere la vittima a visitare una pagina fraudolenta. Effettivamente, una volta collegata, la preda trova diversi film tra i più recenti che sembrano pronti alla visione. Peccato però che cliccando su uno di quelli disponibili si apre un’altra pagina dove è richiesto l’inserimento dei propri dati personali, compresa la carta di credito nel caso si volesse accedere a contenuti premium.

Niente di tutto questo è vero. Si tratta solo di una pagina phishing che fornisce i dati degli utenti a criminali esperti. Le informazioni personali raccolte verranno poi vendute sul Dark Web mentre i dati della carta di credito serviranno per clonarla e rubare denaro prima che la vittima se ne accorga. Ecco perché è importante proteggersi con un buon sistema antivirus.

